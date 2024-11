Grave perdita in attacco: infortunio serio, torna nel 2025

C’è la conferma sull’entità dell’infortunio: il danno è serio e il rientro della stella dell’attacco è atteso solo nel 2025

Infortuni muscolari, affaticamenti e crociati: il bollettino delle vittime si allunga giorno dopo giorno. Ah, la sosta per le Nazionali: sai come ci arrivi ma non sai mai come torni. Questo è il punto e questo è anche il problema.

Torniamo a parlarne perché nelle scorse ore è arrivata la conferma dell’ennesimo stop dovuto a un infortunio subito durante la pausa dedicata alle sfide in giro per il mondo fra le Nazionali. A fermarsi, stavolta, è un attaccante. Secondo le prime indagini, dovrà star fermo più di un mese. Di conseguenza, qualora l’infortunio non dovesse svelare nuove, amare sorprese, ci si aspetta che torni in campo solo con l’arrivo del 2025.

Non solo l’Inter, dunque, appare penalizzata dall’eccessivo impiego dei propri tesserati con le rappresentative nazionali. I nerazzurri hanno dovuto giocare contro il Verona senza Calhanoglu, recuperato però per il Lipsia. Per fortuna, Asllani è riuscito a interpretare una buona gara e gli uomini allenati da Zanetti si sono dimostrati avversari tutt’altro che ostici.

C’è comunque chi sta messo peggio: i più sfortunati, se così si può dire, sono stati gli juventini, che con la sosta per le Nazionali hanno perso prima Cabal (fermato da un infortunio molto grave) e poi Vlahovic (che dovrebbe rientrare a breve). Ma anche la Roma, la Lazio e il Lecce hanno pagato pegno. E in Europa? Tanti club importanti hanno dovuto subire gli stop per infortunio o i risentimenti per stanchezza dei loro tesserati.

Boniface fermato dall’infortunio: salta l’Inter e torna nel 2025

Nelle scorse ore l’argomento degli impegni delle Nazionali avrà fatto di certo innervosire anche i tifosi del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha infatti perso per infortunio l’attaccante nigeriano Victor Boniface. Il bomber dovrà star fermo per diverse settimane.

L’attaccante delle Aspirine ha subito un problema muscolare alla coscia che inizialmente era sembrato gestibile. Le prime analisi al ritorno in Germinia hanno però confermato che il nigeriano dovrà stare fermo almeno un mese. Forse anche di più. Dovrebbe tornare in campo a gennaio 2025. A questo punto, dunque, la dovrebbe essere certa la sua assenza per il match di Champions League contro l’Inter, in programma il 10 dicembre in Germania.

Il classe 2000 stava facendo molto bene in questa stagione. In 10 presenze in Bundesliga aveva già segnato 6 volte. Un goal lo ha fatto anche in Champions, e un’altra rete l’ha segnata in coppa di Germania. Xavi Alonso ne sentirà la mancanza. L’allenatore, nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Heidenheim, ha lasciato intendere che dovrebbe star fuori più o meno quattro settimane: “Ma dobbiamo vedere come procede il recupero”.

Al suo posto, pure contro l’Inter, dovrebbe giocare una vecchia conoscenza del calcio italiano: Patrik Schick. “Abbiamo sempre bisogno di Patrik“, ha spiegato Alonso, “proprio come abbiamo bisogno di altri giocatori. Martin Terrier è tornato in squadra e si è allenato bene, quindi è disponibile. La prossima fase sarà intensa, ma nel calcio gli infortuni capitano e abbiamo bisogno di tutti“.