Luis Alberto lascia il Qatar per firmare con l’Inter: annuncio definitivo

Luis Alberto vuole lasciare il Qatar per l’Inter? A rispondere è proprio lo spagnolo: ecco le sue dichiarazioni

Da quando Simone Inzaghi ha lasciato la Lazio per l’Inter la stampa ha continuato ossessivamente ad accostare ai nerazzurri tutti i giocatori biancocelesti in rotta con Lotito o con gli allenatori succeduti al tecnico piacentino. Su tutti, però, il più evocato è stato Luis Alberto.

Anche qualche mese fa, quando il trentaduenne spagnolo si presentò dinanzi alle telecamere affermando che la sua storia con la Lazio era finita e che a fine stagione sarebbe andato via, tutti hanno pensato a un passaggio all’Inter.

Alla fine, il classe ’92 di San José del Valle ha scelto il Qatar, trovando un accordo con l’Al-Duhail. Lotito non gli ha permesso di liberarsi a zero, così i qatariani hanno dovuto pagare circa 12 milioni per il suo cartellino, promettendo poi il 25% di una futura rivendita a favore del Liverpool (la squadra da cui la Lazio lo prese nel 2016).

Con il club del Qatar Luis Alberto ha firmato contratto triennale da circa 8 milioni di euro. In Italia avrebbe potuto guadagnare non più della metà. Ma a quanto pare lo spagnolo non rimpiange la Serie A. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha rivelato di non aver mai parlato con Inzaghi di un possibile passaggio all’Inter e di non avere un programma un ritorno in Italia.

Deluso dal calcio contemporaneo: Luis Alberto sta bene in Qatar

“Il calcio di oggi mi annoia, non c’è più talento“, ha spiegato. “Mi dica un numero 10 che vale la pena di guardare?” Poi ha anche rivelato di essere rimasto così a lungo in Serie A non tanto per amore nei confronti del Paese o del calcio italiano, quanto per il rapporto con Inzaghi.

“Inzaghi mi ha cambiato la carriera: senza Simone sarei tornato in Spagna, lui è il numero uno nel gestire le persone. Sarri, invece, mi ha insegnato a difendere: ero dispiaciuto quando si è dimesso”, ha aggiunto lo spagnolo.

Luis Alberto ha quindi raccontato di quando nel 2017 era pronto a fare le valigie e a lasciare la Lazio. Chiese a Inzaghi di andare via, ma l’allenatore si oppose. “Lui mi conosceva. Quando avevo una giornata no mi invitava ad andare a casa… Una volta mandò un giocatore a casa perché aveva un problema familiare. A uno che si comporta così dai tutto. In Europa è senza dubbio al livello dei big e all’Inter è cresciuto molto“.

In ogni casa Luis Alberto ha confermato che non potrebbe mai giocare nell’Inter: “Non tornerò mai in Italia, non c’è altro club al di fuori della Lazio in cui giocherei. Se in futuro dovessi fare l’allenatore magari sì, ma la mia carriera da calciatore finirà qui“.

E così lo spagnolo ha voluto spegnere (e speriamo definitivamente), le nuove voci di un suo possibile approdo in nerazzurro per volere di Inzaghi. Sembra che Luis Alberto si trovi bene in Qatar. E con tutto l’affetto che prova nei confronti di Inzaghi, sa che il suo vecchio allenatore non lo chiamerà mai all’Inter, perché ha altre mezzali di livello come Barella, Mkhitaryan, Zielinski e Frattesi.