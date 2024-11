Offerta folle per Lautaro Martinez: contropartita e scippo alla Juve

Il futuro di Lautaro Martinez è legato all’Inter a doppia mandata, ma un’offerta folle può cambiare il futuro: scippo alla Juve

I campioni d’Italia sono pronti a tornare in campo contro il Verona in una partita fondamentale per il presente e per il futuro del club, ma allo stesso tempo gli scenari sul calciomercato non mancano e potrebbe cambiare completamente la situazione per i nerazzurri, anche per quanto riguarda alcuni big in rosa.

Si parla molto del destino di Marcus Thuram, che nel suo contratto una clausola rescissoria da 90 milioni di euro, ma il francese non è il solo a essere attenzionato da parecchie big europee per il futuro. Lautaro Martinez ha chiuso pochi mesi fa il rinnovo di contratto con il club nerazzurro e ha deciso di legarsi in maniera indelebile ai nerazzurri, con aumento di stipendio, la fascia da capitano e il ruolo di leader indiscusso del gruppo.

Nonostante un inizio di stagione a singhiozzo, soprattutto a casa dei tanti fastidi fisici patiti dall’attaccante, che non è mai davvero entrato in condizione, le sue qualità e il suo valore per il futuro non possono essere messi in dubbio. Tanto è vero che dall’estero non hanno perso di vista il suo profilo.

Il Manchester United piomba su Lautaro Martinez: offerta con Zirkzee

Secondo quanto scrivono dalla Spagna, non c’è solo Gyokeres – l’uomo del momento – nel mirino del Manchester United. I Red Devils sono delusi dai tanti acquisti onerosi in attacco effettuati negli ultimi anni e vanno a caccia di un nuovo bomber già affermato sulla scena internazionale.

Per questa ragione, hanno messo nel mirino anche Lautaro Martinez. La volontà del club inglese è inserire nell’affare Joshua Zirkzee, un calciatore che, nonostante l’alto prezzo pagato al Bologna, non è mai davvero riuscito a integrarsi a Manchester. L’offerta complessiva prevede l’olandese e 40 milioni di euro per chiudere l’affare.

In realtà, anche qualora a gennaio dovesse arrivare una proposta del genere, l’Inter saprebbe già cosa rispondere ed è un no secco. Dopo il rinnovo e lo status rinnovato di leader, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di Lautaro Martinez. Anche per la prossima estate, i margini per chiudere un’operazione di questo tipo sono davvero pochissimi.