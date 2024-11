Zidane, due grandi Ex e un Ct: poker clamoroso per il dopo Inzaghi

La risposta alla piccante domanda di ‘interlive.it’ a ChatGPT ha dell’incredibile, ecco cosa ha previsto l’IA in previsione di una partenza di Inzaghi. Almeno quattro i grandissimi big, c’è persino Zidane

Era stato oggetto di discussione in passato, quando i risultati dell’Inter in stagione erano divenuti un po’ altalenanti soprattutto contro le big del nostro campionato. Ma le circostanze negative, per così dire, non sono state le uniche ad aver trascinato il nome di Simone Inzaghi nel tunnel che lo avrebbe condotto verso l’addio all’Inter.

Per alcuni persino la vittoria della Champions League avrebbe potuto portare il tecnico piacentino, già vincente in diverse competizioni e portatore di uno Scudetto in bacheca, ad allontanarsi dal progetto tecnico nerazzurro nell’immediato futuro. Perché si sa, anche certi cicli vincenti ammettono la possibilità di un rinnovamento radicale. Eppure nessuna di queste voci è stata mai confermata.

Inzaghi è uno dei punti cardine attorno ai quali ruotano le decisioni della dirigenza nerazzurra e della stessa proprietà, la quale continuerà ad investire su di lui e le sue idee finché sarà possibile. Prima o poi, in ogni caso, una separazione fra le parti sarà una tappa fisiologica. Allora ciascuna delle parti coinvolte dovrà convergere verso un piano comune, volto a scovare il nuovo allenatore dell’Inter.

L’Inter del dopo Inzaghi, risponde l’IA: “Non solo Zidane, anche Conte e Mourinho”

Al di là delle tante speculazioni in merito, abbiamo chiesto ad un ospite speciale cosa prevede per il futuro. L’IA di ChatGPT, analizzando una serie di dati in totale autonomia, ha dunque stilato una speciale classifica di ben quattro nomi che potrebbero diventare parte dei sondaggi dell’Inter nella propria delicata ricerca.

“Al momento non ci sono annunci riguardo alla sostituzione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter“, ha risposto il chatbox in un primo momento dando seguito a quanto tutti conosciamo. Poi la rivelazione, schietta e neppure troppo inverosimile. Con tanto di motivazioni sul perché di certi accostamenti, fra nomi di grandi ex del passato. “Uno di questi è Antonio Conte, già vincitore del diciannovesimo Scudetto con la squadra. Poi José Mourinho e Mauricio Pochettino, oggi commissario tecnico degli USA. Infine, Zinedine Zidane“, ha concluso.

L’allenatore francese, in particolare, è da diversi anni ormai senza squadra dopo l’addio al Real Madrid occorso nel 2021. Dunque appare fra i candidati migliori per diverse potenziali destinazioni, vista la sua reperibilità. Ciononostante, ha infine aggiunto ChatGPT, ogni decisione resta pur sempre nelle mani della dirigenza “in relazione ai programmi a lungo termine della società”. Fino a prova contraria, Inzaghi resterà all’Inter.