Con la Fiorentina anche per il mercato: l’Inter sulla giovane stella viola

La vittoria contro il Lipsia in Champions League è il miglior viatico per l’Inter per affrontare il big match di domenica scorsa contro la Fiorentina. Tra i viola c’è un possibile obiettivo di mercato dei nerazzurri

L’ 1-0 rifilato al Lipsia ha blindato la qualificazione dell’Inter alla fase a eliminazione diretta di Champions League. Conti alla mano, con almeno un’altra vittoria nelle prossime tre partite contro Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco, i nerazzurri possono arrivare tra le prime otto della classifica del girone e garantirsi così la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Anche in Serie A, l’Inter è a un passo dalla vetta con solo punto di distacco dal Napoli che potrebbe approfittare dello scontro diretto che attende i Campioni d’Italia, ospiti della Fiorentina nella 14.a giornata . A pari punti con gli uomini di Palladino, protagonisti di un inizio di campionato ben al di sopra delle aspettative, i nerazzurri proveranno ad ottenere la quarta vittoria consecutiva al Franchi, campo sempre violato con Inzaghi allenatore.

Inter, un osservato speciale nella Fiorentina

Proprio nella Fiorentina gioca uno dei calciatori che l’Inter segue con grande attenzione, sebbene in questa stagione abbia visto pochissimo il campo, almeno in Serie A, con appena quattro spezzoni di partita. Meglio in Conference, competizione dove Palladino lo ha schierato sempre titolare nelle prime tre partite del girone unico.

Michael Kayode è un nome che da tempo è presente sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Un accostamento di cui si è scritto già nella scorsa stagione conclusa dall’esterno destro con 30 presenze complessive e un gol all’attivo, il suo unico finora in Serie A segnato alla Lazio.

Con il rinnovo appena ufficializzato di Dumfries e quello di Darmian già comunicato nell’ultima assemblea degli azionisti, l’Inter è ben coperta sulla fascia destra. Pertanto l’interessamento per Kayode si inquadra più in prospettiva e in quell’ottica di ringiovanimento dell’organico che vuole perseguire OakTree, puntando su calciatori con un’età media più bassa e con ampi margini di crescita. Caratteristiche, entrambe, che Kayode possiede.

Attenzione, tuttavia, a un possibile limite tattico in chiave Inter per Kayode. Finora, infatti, l’esterno destro della Fiorentina ha sempre giocato in una difesa a quattro e non a tutta fascia in un modulo a tre come quello attuato da Inzaghi all’Inter. Intanto, a conferma dell’indubbio valore del giocatore, è arrivato per Kayode la vittoria del prestigioso premio Best Italian Golden Boy, assegnato al miglior italiano Under 21. Con 488 voti su 500 disponibili, Yamal del Barcellona è stato scelto come Golden Boy 2024.