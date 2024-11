Un altro infortunio: trauma distorsivo, le ultime da Appiano

Due recuperi in programma per l’Inter di Inzaghi a ridosso della sfida con la Fiorentina ma si fermano in due, dopo lo stop di Pavard anche un altro calciatore. Condizioni ancora da valutare, ecco cosa traspare dalla Pinetina

Situazione relativamente tranquilla in casa Inter per quel che concerne la classifica di Serie A, visto che l’ultimo successo blindato a scapito del Verona lascia la formazione nerazzurra ben salda al terzo posto ad una sola lunghezza dal Napoli capolista.

Quel che tuttavia preoccupa non è soltanto il fatto che lì vicino ci siano altre due squadre in ottimo stato di grazia come Atalanta e Lazio, ma anche una terza nonché prossima avversaria dell’Inter in campionato: la Fiorentina. La fase di preparazione al big match al vertice della classifica di campionato ha già preso il via sui campetti di allenamento della Pinetina di Appiano Gentile, ove anche quest’oggi si è svolto del lavoro di gruppo a cui hanno preso parte buona parte degli uomini a disposizione di Simone Inzaghi.

Alcuni membri dello staff e preparatori atletici hanno quindi concentrato le proprie energie su Davide Frattesi e Francesco Acerbi, unici due dediti ancora al lavoro differenziato ma proiettati anch’essi verso il rientro in gruppo già dalla giornata di domani. Le loro condizioni appaiono buone e stabili, una manna dal cielo visto che proprio nell’ultimo match giocato in Champions League contro il Lipsia ha dovuto sventolare bandiera bianca l’altro difensore Benjamin Pavard.

Verso Fiorentina-Inter, dopo Pavard ko anche Di Gennaro

Come noto, stando ai primissimi accertamenti svolti in sede, l’Inter ha potuto constatare in Pavard una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà restare a riposo per almeno un mese. Spazio dunque a Yann Bisseck al suo posto, con Matteo Darmian pronto all’uso in caso di necessità. Questa non è tuttavia l’unica grossa novità del momento. Perché al corte di Inzaghi mancherà all’appello anche un altro calciatore, sempre per infortunio.

Trattasi del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, rimasto infortunato in allenamento a causa di un trauma distorsivo ad un dito della mano sinistra. La condizione fisica del calciatore non è preoccupante e verrà rivalutata di giorno in giorno, non rientrando comunque nelle priorità da sbrogliare a stretto giro di posta in vista della disputa dell’incontro con la Fiorentina in programma la prossima domenica sul manto erboso del Franchi.