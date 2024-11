Il Real Madrid piomba su Bisseck: maxi offerta, Marotta alza il tiro

Il futuro di Yann Bisseck all’Inter potrebbe essere in bilico nei prossimi mesi: Il Real Madrid è pronto a piombare sul calciatore

L’Inter va avanti in questa stagione con la volontà di continuare a vincere, dopo la scorsa gloriosa stagione, quella che ha portato in dote la seconda stella per il club nerazzurro e che ha segnato un nuovo apice di un ciclo vincente. Dopo un inizio un po’ stentato, almeno in campionato, ora anche la difesa sta dando segnali importanti.

Tra le note positive dell’ultimo periodo c’è sicuramente il momento positivo di Yann Bisseck. Il centrale tedesco è andato a segno contro il Verona e prima ancora aveva fatto molto bene in Champions League contro l’Arsenal. Anche contro il Lipsia, anche se è dovuto entrare a freddo, il suo contributo non è mancato, spiccando anche nel finale quando si è trattato di soffrire e arroccarsi in area di rigore.

La sua crescita è stata elogiata in più occasioni anche da Simone Inzaghi, che ha sottolineato a più riprese come sia felice del rendimento del tedesco. E non solo lui, perché la sfilza di big internazionali interessate al difensore è sempre più ampia e potrebbe portare addirittura il Real Madrid a fare una prima offerta.

La crisi del Real Madrid e l’interesse per Bisseck: come stanno le cose

Bisseck è per caratteristiche un difensore che piace al Real Madrid e che si identificherebbe non poco con lo stile di gioco del club. Il giovane tedesco ama avanzare, condurre il pallone e ha già dimostrato di avere un ottimo fiuto per il gol, sia di testa che con i piedi.

Insomma, per la storia delle Merengues potrebbe essere il profilo giusto per ampliare le rotazioni in quella zona di campo o addirittura per avviare un nuovo ciclo nel ruolo, visto che i Blancos proprio non sono riusciti a convincere, anche nel match contro il Liverpool.

Insomma, la pista va tenuta d’occhio, ma non è affatto certo che alla fine vada a dama, almeno per il momento. Marotta e Ausilio sono forti delle ottime prestazioni del ragazzo e di settimana in settimana la sua valutazione sta aumentando. Difficilmente la dirigenza dell’Inter prenderà in considerazione offerte inferiori a 40 milioni di euro per privarsi del pupillo di Inzaghi, ma questa cifra potrebbe anche essere bassa.