Tutto fatto a giugno, UFFICIALE Inter: “Obiettivo raggiunto”

L’Inter consolida un altro grande obiettivo finanziario per l’anno fiscale 2024, nessuno sgarro del Settlement Agreement con l’UEFA. Tutti i dettagli

Coronare il sogno di portare a casa il ventesimo Scudetto della propria storia a seguito di un’annata incredibile sotto il profilo dei traguardi sportivi raggiunti è stato senza dubbio il successo più grande dell’Inter, perché condiviso a pieno con una delle fan base più affezionate dell’intero scenario calcistico mondiale.

Eppure il club nerazzurro, passato nel frattempo dalla gestione della famiglia Zhang al fondo statunitense Oaktree a seguito degli scadenza dei termini della pregressa posizione debitoria del cinese Suning, ha saputo anche risollevarsi da una situazione finanziaria abbastanza preoccupante. I movimenti di mercato della squadra fino a quel momento erano stati limitati e smorzati dai tanti piccoli affari a parametro zero sottoscritti, finché questa strategia non è diventata persino una delle colonne portanti dell’operato di Giuseppe Marotta – nuovo presidente del club – il resto dello staff dirigenziale a cui fa capolino anche Piero Ausilio.

Ma non finisce qui, perché un plauso speciale va anche ad Inter Media & Communication, la branca del club dedita allo sviluppo extra-calcistico del brand nerazzurro a livello internazionale. Sono state infatti siglate nuove, importanti sponsorizzazioni con altri colossi esteri e rinforzati rapporti preesistenti, allargando i confini dell’offerta d’infotainment dedicata al sempre più grande bacino di appassionati.

Settlement Agreement rispettato dall’Inter, nessuna limitazione o trattenuta dall’UEFA

Mancherebbe soltanto il nuovo stadio per dire di avercela fatta davvero, ma finché quest’ultimo nodo non verrà sbrogliato in via definitiva l’Inter può dire di aver compiuto un ulteriore passo verso la propria rinascita economica.

Lo conferma l’ultimo report trimestrale diramato dal club in merito alla situazione del delicatissimo discorso sul Fair Play Finanziario. “Sulla base dei risultati consolidati nell’anno fiscale 2024 segnaliamo il raggiungimento dell’obiettivo finanziario fissato dal Settlement Agreement con l’UEFA“, si legge nel comunicato ufficiale. “Pertanto, non dovrebbe esser trattenuto alcun contributo dal montepremi spettante per l’attuale stagione sportiva 2024/2025″, a conclusione.

L’ottima notizia permetterà al club di andare regolarmente incontro alle proprie necessità di mercato anche a fine stagione, sebbene non sarebbero previste grosse modifiche all’assetto dell’organico a disposizione di Inzaghi quantomeno per quel che riguarda i calciatori in entrata. Molti dei discorsi sui potenziali partenti e gli eventuali sostituti verranno quindi ripresi a ridosso dell’apertura della sessione estiva.