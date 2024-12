DIRETTA Fiorentina-Inter | Formazioni UFFICIALI, Dumfries preferito a Darmian e davanti Lautaro-Taremi: cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Fiorentina di Palladino nella 14esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo della Fiorentina a Firenze in una gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che sono appaiate in classifica a quota 28 punti che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito al largo successo dello scorso week end contro il Verona cui ha fatto seguito quello in Champions League contro il Lipsia che ha messo in discesa il cammino europeo verso gli ottavi di finale. L’obiettivo è quello di conquistare altri punti in quello che oggi a tutti gli effetti va considerato uno scontro diretto per lo scudetto. Per i viola di Raffaele Palladino, che a loro volta sono reduci dalla vittoria in Conference League contro il Paphos, si tratta della possibilità di allungare la striscia di sette vittorie di fila iniziata contro il Milan e proseguita contro Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona e Como.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez ed un rigore parato da Sommer. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltrán, Bove; Kean. All.: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1