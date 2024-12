Non solo Jonathan David, colpo tedesco all’Inter: è il nuovo Matthaus

Si parla da tempo di Jonathan David per l’attacco dell’Inter: i nerazzurri ora, però, hanno messo nel mirino il ‘nuovo Matthaus’

Il reparto offensivo dell’Inter dovrà subire una rivoluzione importante nel prossimo futuro. Se per gennaio potrebbero essere considerate offerte convincenti per Arnautovic e Correa, a giugno a rischio c’è anche Marcus Thuram, e non proprio per volontà del club meneghino.

Nel suo contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da 90 milioni di euro e una big europea dovesse presentarsi con questa cifra, a quel punto sarebbe impossibile dire di no. Per questo, qualcosa si muove già da tempo sullo sfondo per l’attacco della Beneamata, e gira tutto attorno a un’altra grande occasione, quella che riguarda Jonathan David.

Il canadese sta stupendo tutti anche in questa prima parte di stagione, a suon di gol, assist e grande freddezza sotto porta. Il suo nome piace a molti, in Italia e non solo. Da tempo c’è anche la Juventus oltre all’Inter sul ragazzo, e si parla anche di Bayern Monaco e Barcellona – senza dimenticare le big di Premier League, che non l’hanno mai dimenticato. I costi per lui, però, sono aumentati vertiginosamente, per cui la Beneamata potrebbe ripiegare su un altro profilo.

Il nuovo Matthaus per l’Inter: chi è Burkardt

Jonathan Burkardt è un nome che ai più attenti dirà già qualcosa. Parliamo di un talento tedesco che dopo un paio di stagioni davvero difficili sta riuscendo a riaffermarsi sulla scena tedesca ed europea, tanto da essere in odore di Nazionale.

È un classe 2000 che gioca nel Mainz e nel recente passato ha dimostrato di saper fare un po’ tutto dalla trequarti in su. È veloce, potente, bravo nel dribbling – senza troppi fronzoli – e soprattutto ha un ottimo fiuto per il gol e un tiro davvero potente, tanto che in alcuni casi è stato accostato addirittura Lothar Matthaus per questo fondamentale.

Senza voler scomodare per forza l’ex Pallone d’Oro e bandiera dell’Inter, Burkardt è tornato a splendere in questa stagione, dato che ha già realizzato sette gol e un assist in 11 partite di Bundesliga. Davvero un bel bottino, considerando anche un repertorio ampio e vario che lo sta iscrivendo nella lista dei migliori attaccanti di Germania. L’Inter potrebbe fare un tentativo in estate, ma solo se la valutazione non dovesse alzarsi a dismisura e andare oltre i 20 milioni di euro.