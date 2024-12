Sorpresa Inter, incasso enorme: subito 60 milioni di euro

L’Inter incassa subito una somma sorprendente che potrebbe essere molto importante per il futuro: 60 milioni di euro in cassa

Non è facile per l’Inter mantenere un certo livello di forma in una stagione congestionata dagli impegni e in cui le avversarie valide non mancano, sia per la conquista dello scudetto sia per il percorso in Champions League. I nerazzurri sanno bene di non poter tirare il freno in questo momento della stagione, proprio quando bisogna macinare punti per cogliere gli obiettivi in programma.

La Beneamata convive con la difficoltà di dover giocare ogni tre giorni partite parecchio difficili e che possono decidere il destino di questa stagione in qualsiasi momento. Simone Inzaghi sta gestendo sapientemente le rotazioni, garantendo a tutti un buon minutaggio e sfruttando in toto le potenzialità della rosa, anche per chi inizialmente sembrava ai margini – con poche eccezioni.

Insomma, i tifosi non possono lamentarsi di quanto fatto fino ad ora, anche se la grande sfida è arrivare a primavera con il vento in poppa e tutti gli obiettivi ancora da agguantare. I risultati hanno già dato delle risposte importanti anche sotto il profilo economico.

L’Inter incassa 60 milioni di euro: percorso di pregio in Champions League

Solo vittorie e un pareggio contro il Manchester City, la corazzata di inizio stagione, non certo la versione sbiadita che si vede da qualche settimana a questa parte. È questo il percorso che sta animando l’Inter in Champions League, con sempre più fiducia di arrivare tra le prime della classe e poi anche da protagonisti nella fase a eliminazione diretta.

Gli ottimi risultati, per certi versi insperati, hanno garantito un buon bottino da piazzare a bilancio. Si parla di 59,38 milioni di euro che servono a rimpolpare le casse dei nerazzurri e con la speranza che questa cifra possa aumentare ulteriormente nel prossimo futuro.

Ovviamente, si parla solo dei ricavi dalla Champions League e la speranza di tutti è che possano crescere ancora durante la prima fase. Chissà se la dirigenza deciderà di investirne qualcuno nel calciomercato di gennaio per puntellare la rosa, ma la stagione per ora sta andando come previsto, e non era così scontato.