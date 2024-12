Calligaris sostituto Di Gennaro: chi è il portiere alla Julio Cesar che ha stupito Inzaghi

Alessandro Calligaris è stato promosso come sostituto di Raffaele Di Gennaro: chi è il giovane portiere e perché è riuscito a stupire Inzaghi

L’Inter ha perso un altro calciatore per infortunio, anche se in questo caso non si tratta di un titolarissimo o di un uomo imprescindibile per le rotazioni di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Raffaele Di Gennaro, che è stato costretto a fermarsi e si è sottoposto a intervento chirurgico per un problema alla mano.

Non c’è notizia peggiore (o quasi) per un portiere, e infatti l’estremo difensore resterà fuori a lungo, almeno fino a febbraio o marzo. Secondo le informazioni in nostro possesso, il club nerazzurro ha deciso di non intervenire sul calciomercato di gennaio per sanare il problema, invece la scelta è promuovere Alessandro Calligaris, un giovane portiere che ha fatto vedere grandi cose con la Primavera nella prima parte di stagione.

D’altronde, era stato già aggregato alla prima squadra la scorsa estate e aveva stupito Simone Inzaghi per il suo talento. Si tratta di un portiere un po’ atipico per le nuove generazioni, visto che non impressiona per le doti fisiche e per il gioco molto lontano dai pali. Invece, è un vero e proprio gatto nell’area piccola, capace di impressionare con parate istintive e di difficoltà spesso molto alta.

Chi è Alessandro Calligaris, promosso come terzo portiere dell’Inter

Calligaris è stato considerato quasi sempre tra i migliori della sua generazione. È nato ad Udine il 7 marzo 2005 ed è proprio in Friuli che ha mosso i primi passi in carriera, in particolare al Donatello, prima di ricevere la chiamata dell’Inter a soli 14 anni. Da allora non si è mosso da Milano, dove ha potuto pensare al meglio alla sua crescita.

Come caratteristiche tecniche può ricordare più Sommer o addirittura Julio Cesar rispetto ai giganti che predilige il calcio europeo, ma compensa con altre doti e grande continuità. Non a caso è riuscito a non subire gol in cinque partite su dodici nell’attuale campionato Primavera.

L’Inter gli darà quest’occasione e poi penserà a come strutturare al meglio il suo futuro, ma probabilmente a luglio partirà in prestito in una piazza che possa concedergli minutaggio e considerazione, in modo da completare il suo percorso di crescita al meglio. E poi forse riuscirà a tornare lì dove sta esplodendo. Il suo valore di mercato attualmente è inferiore al milione di euro, ma può solo crescere.