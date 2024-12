DIRETTA Inter-Parma, Inzaghi con i titolarissimo: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Parma di Pecchia nella quindicesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Parma a Milano nel primo anticipo del venerdì che apre la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni con obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno una partita in meno dopo la sospensione del match contro la Fiorentina per il malore avuto in campo da Bove, vanno a caccia di un successo per agganciare almeno momentaneamente l’Atalanta, impegnata stasera nel derby lombardo con il Milan. Lo scopo è quello di conquistare tre punti per tornare al secondo posto e prepararsi al meglio alla trasferta di martedì prossimo in Champions League in Germania contro il Bayer Leverkusen. Per gli azzurri di Fabio Pecchia, reduci da due vittorie nelle ultime tre uscite contro Venezia e Lazio, inframezzate dal ko contro l’Atalanta, è l’occasione di centrare un risultato di prestigio e allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al gennaio dello scorso anno in Coppa Italia, quando i meneghini si imposero 2-1 ai supplementari con un gol di Acerbi dopo le reti nei tempi regolamentari di Juric e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Parma live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia

ARBITRO: Abisso di Palermo