Lascia l’Atalanta per l’Inter, colpo a zero per giugno

Nuova pista di mercato per Marotta e soci: dalla pericolosa rivale nella lotta scudetto potrebbe arrivare, a fine anno, un big della rosa

L’ultima giornata di campionato, anomala fosse non altro per il dovuto rinvio di Fiorentina-Inter, ha cambiato le carte in tavola nella lotta scudetto. Pur nell’obbligatoria sospensione del giudizio sulla compagine viola e sui nerazzurri, dietro il Napoli capolista – importante l’affermazione degli uomini di Conte in quel di Torino – alcune rivali hanno perso punti preziosi.

Due la Juve, fattasi raggiungere in pieno recupero da un coriaceo Lecce, e addirittura tre la Lazio, sconfitta a Parma in una partita strana, che i biancocelesti avevano sbloccato dopo due minuti scarsi con lo splendido gol di Rovella, poi annullato dopo il passaggio al VAR.

Chi invece non ha fallito l’appuntamento con la vittoria, in una partita che ha manifestato in pieno le insidie già annunciate dal tecnico Gasperini, è stata l’Atalanta. Con una prestazione meno scintillante del solito – ma proprio per questo la vittoria è più preziosa – gli orobici hanno sbancato l’Olimpico mantenendosi in scia ai partenopei.

Stranamente relegato in panchina nonostante, in tutti gli altri big-match, abbia guidato con sicurezza e classe il centrocampo nerazzurro, il giocatore ex Milan non è nemmeno entrato a gara in corso. Un turnover certamente ragionato da parte dell’allenatore, che nelle prossime importanti uscite della Dea potrà contare su un calciatore fresco, che in campionato ha già accumulato qualcosa come 787′ sul terreno di gioco. Recuperi esclusi.

Marotta sul big dell’Atalanta? Altro colpo gratis

Già specializzato da anni in succosi affari gratis – da Calhanoglu a Zielinski passando per Onana e Marcus Thuram, la lista è in continuo aggiornamento – Beppe Marotta affila le armi per l’ennesimo capolavoro di mercato.

Si dà infatti il caso che Mario Pasalic, già rimpianto dalle parti di Milanello visti i suoi trascorsi in maglia rossonera, abbia il contratto in scadenza il prossimo giugno. La dirigenza del club bergamasco non si è ancora materializzata con alcuna offerta per prolungare l’accordo, il che significa che il croato – in nazionale un po’ l’erede, nel ruolo, di Marcelo Brozovic – potrebbe verosimilmente liberarsi a ‘zero’ tra qualche mese.

Anzi, tra qualche settimana, visto che ai calciatori futuri free agent è consentito firmare un pre-contratto col nuovo club già a partire dal 1 febbraio prossimo. Un colpo davvero coi fiocchi per il dirigente meneghino, che non vuole lasciarsi sfuggire la stuzzicante occasione che propone il mercato.