Scippo ai rossoneri: solo 6 milioni, affare a sorpresa dell’Inter

Dovrebbero bastare 6 milioni per il prossimo colpo dell’Inter: il rossonero è un mediano adattabile a centrale e a laterale destro

Anche l’Inter è interessata a un sorprendente 2003 che sta facendo ottime cose con indosso i colori rosseneri; per prenderlo potrebbero bastare 6 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista brasiliano, che a Milano potrebbe anche funzionare in difesa.

Il ragazzo è esploso nelle giovanili del Volta Redonda, dopodiché ha giocato anche nelle squadre under del Cruzeiro e del Botafogo. Passato al Flamengo, inizialmente in prestito, ha debuttato nel campionato Carioca nel 2023 impressionando da subito staff tecnico e tifosi per la sua maturità tattica.

Ed è così che il Flamengo lo ha acquistato a titolo definitivo. Il club brasiliano ha già rifiutato offerte arrivate dall’America Mineiro, ma ora stanno per farsi sotto anche le ricche società europee. Per tutelarsi i rossonero sono pronti ad aumentargli l’ingaggio e a farlo prolungare fino al 2028…

In Brasile scrivono che Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen (e probabilmente anche l’Atletico Madrid) sarebbero tra i referenti pronti a discutere con gli agenti del ventunenne. Ma anche Baccin lo ha notato. Il dirigente nerazzurro sta valutando vari calciatori sudamericani, e fra questi c’è appunto anche Evertton Araujo. Il collaboratore di Ausilio ha assistito alla finale della Copa Libertadores tra il Botafogo e l’Atletico Mineiro, e sembra essersi segnato il nome del mediano.

Il suo attuale contratto prevede una clausola rescissoria pari a 6 milioni circa. Una cifra che ingolosisce anche l’Inter. Dopo il rinnovo la clausola potrebbe però sparire o essere alzata.

6 milioni per prendere il gioiello del Flamengo

Come scrive, calciomercato.it, il Flamengo, preoccupato dalla possibilità di perdere il gioiellino, già da alcune settimane ha fatto sapere all’entourage del giocatore di voler rinnovare l’attuale contratto. L’accordo in essere andrebbe in scadenza il 31 dicembre del 2026, ma i rossoneri puntano a un prolungamento fino al 2028 o al 2029, con un adeguamento importante dell’attuale ingaggio. Finora il ragazzo è stato pagato quattro soldi: il suo è uno stipendio da under 20.

Il mediano può essere utilizzato anche da difensore centrale o da terzino destro: ha forza fisica carattere e tecnica. Nonostante la clausola così bassa, nessun club europeo si è ancora mosso concretamente. Perché? Innanzitutto perché per Evertton Araujo questa è la prima stagione da titolare: non è detto che possa confermarsi in squadre importanti. Poi conta anche lo status da extracomunitario.

Ai nerazzurri piacciono al momento anche altri brasiliani. Su tutti Thiago Almada e Luiz Henrique: due calciatori già noti al calcio europeo e finiti nuovamente in vetrina dopo la vittoria della Libertadores con il Botafogo. Evertton Araujo sarebbe tuttavia un colpo più gradito a Oaktree, perché futuribile.

Un mediano di grande carattere

La qualità più interessante di Araujo è la determinazione: potrebbe trasformarsi in un buon mediano o anche in un tenace marcatore. Quando punta un avversario, non lo molla facilmente finché non riesce a ostacolarlo o a togliergli il pallone. Inzaghi potrebbe però anche interpretarlo come un terzino destro di presenza, come Dumfries. Lui, comunque, preferisce giocare a centrocampo.

Parliamo di un ragazzo che tra le altre cose è già entrato nel giro della Nazionale grazie a Tite, e che sta imparando molto da Filipe Luis. Non è un caso che in Basile lo valutino oggi preferibile ad Allan e Alcaraz. Nella stagione attuale, ha disputato 20 partite e segnato un goal.

Nel frattempo Baccin continua a sondare nomi nel continente sudamericano. Fra i preferiti c’è il giovanissimo Franco Mastantuono del River Plate, che però il club ha inteso proteggere con una clausola enorme: servono da 47 milioni per portarlo in Europa. Al braccio destro di Ausilio piace molto anche un altro giovane del River Plate: l’attaccante Pablo Solari. E poi si è parlato di un interesse per il laterale Simon.