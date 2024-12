Baccin ha scovato la stellina brasiliana: è il nuovo Thiago Silva

La missione di Dario Baccin in Sud America potrebbe aver dato i suoi frutti: l’Inter ha trovato il nuovo Thiago Silva

I paragoni fanno sempre male al calcio, soprattutto quando si tratta di giovani talenti che devono ancora scrivere la loro storia personale e quella del club in cui giocano, ma stavolta in tanti si sono spinti oltre per paragone una giovane stellina brasiliana, su cui in tanti hanno messo gli occhi, a Thiago Silva.

Ma andiamo con ordine. Le caratteristiche tecniche sono moderne e tradizionali allo stesso tempo: ora un difensore centrale si spinge tranquillamente oltre i 190 centimetri d’altezza, a cui deve abbinare capacità in impostazione e una buona falcata per uscire dal pressing avversario. Un po’ come Tomas Palacios, il gioiello che l’Inter ha portato a casa la scorsa estate dopo una lunga trattativa, ma che sta facendo fatica a imporsi nelle rotazioni di Inzaghi.

Thiago Silva, pur senza l’altezza di molti suoi colleghi di reparto, ha dimostrato di poter giganteggiare di fronte a chiunque, diventando insuperabile in fase di marcatura e un vero e proprio regista arretrato ovunque sia andato, soprattutto al Milan dove ben presto è diventato un vero e proprio leader. Ora un altro giovane difensore può ricalcare le sue orme in Europa.

L’Inter mette gli occhi su Vitor Reis: il colpo di Baccin

Vitor Reis gioca nel Palmeiras, ha solo 18 anni ed è nel giro della Nazionale brasiliana Under 17. Fino a qui nulla di sorprendente, se non fosse che il giovane difensore è già stabilmente in prima squadra e ha totalizzato 17 presenze in campionato, con tanto di un gol all’attivo.

La sua crescita in una delle migliori squadre del Brasile è impetuosa, tanto da lasciar pensare che il salto in Europa potrebbe arrivare molto presto e in una delle principali big. L’Inter vuole anticipare la concorrenza per il calciatore, un destro naturale che molti in patria paragonano a Thiago Silva, altri a Marquinhos.

Vitor Reis può crescere tanto dal punto di vista fisico – è alto 186 centimetri e la potenza è ancora tutta da strutturare -, ma ha già qualità tecniche che possono fare la differenza nel gioco di Inzaghi, sia come centrale puro, sia come braccetto di destra. La sua valutazione è fissa a 10 milioni di euro, una cifra ancora abbordabile per i nerazzurri che vorrebbero farne un perno per il futuro.