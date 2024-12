L’Inter lo riporta in Italia, colpo a zero firmato Marotta

Altro colpo gratis all’orizzonte per il presidente nerazzurro, che prosegue nella sua scia dello sfruttare le occasioni ‘latenti’ del mercato

C’era una volta Massimo Moratti e i suoi colpi da 100 miliardi delle vecchie lire. C’erano una voltagli assalti, andati a buon fine, per Ronaldo ‘Il Fenomeno’ e Christian Vieri, per non parlare degli altri grandi campioni che il figlio del grande Angelo ha portato ad Appiano Gentile, mettendoci tra l’altro un bel po’ prima di raccogliere i frutti di tanto impegno economico.

Se ne facciamo infatti una questione di trofei direttamente proporzionali a quanto speso, Giuseppe Marotta – già Ad dell’Inter e da quest’anno presidente dell’area sportiva – è una sorta di prodigio. Magari da studiare in laboratorio.

Già perché, pur avendo speso non poco – ma avendo anche ceduto tanto, con un big a stagione che ha lasciato Milano con l’eccezione della scorsa estate – il dirigente nerazzurro ha fatto delle occasioni a ‘zero’, quelle in cui non è necessario pagare il costo del cartellino al club del calciatore messo nel mirino, il suo marchio di fabbrica. Indelebile e produttivo. Incessante e continuo.

Anche nella prossima finestra invernale di scambi, quella che sarà decisiva per capire se i tanti profili in scadenza di contratto in giro per l’Europa rinnoveranno o meno, Marotta è pronto a seminare. Per poi raccogliere i frutti a partire dal 1 febbraio, quando i free agent rimasti potrebbero già accordarsi unilateralmente con la loro nuova squadra.

Colpo inglese per l’Inter: torna in Italia dopo 2 anni

Già al Torino dal 2018 al 2020 e nell’annata 2022/23, il nigeriano Ola Aina ha lasciato un ottimo ricordo di sé in Serie A. Passato al Nottingham Forest curiosamente a costo zero nel luglio di un anno fa, l’ex giocatore granata pare aver trovato la sua dimensione in quel di Nottingham, complice anche la straordinaria stagione del Forest in Premier League.

Nonostante i tifosi del glorioso club britannico si siano già fatti sentire con la dirigenza per convincerla a prolungare il contratto in scadenza del giocatore africano, alcuna proposta è pervenuta sul tavolo dell’entourage del classe ’96. O quanto meno nessuna offerta degna di essere presa in considerazione.

In siffatta situazione – il terreno di caccia preferito dall’ex Ds della Juve – Marotta potrebbe affondare il colpo. Appuntamento fissato per gennaio dunque, con l’Inter alla finestra in attesa di sviluppi. Il jolly difensivo, impiegabile anche come esterno alto all’occorrenza, potrebbe fare il suo ritorno in Italia nel prossimo luglio.