Bayer-Inter, l’annuncio di Sky su Bisseck: la mossa di Inzaghi

Sono momenti di ansia in casa Inter per le condizioni di Yann Bisseck: l’annuncio di Sky ha lasciato senza parole molti tifosi

Non è di certo un momento positivo per la difesa dell’Inter, almeno per quanto riguarda gli infortuni. Francesco Acerbi e Benjamin Pavard sono ai box, Carlos Augusto ha appena recuperato, ma è scattato l’allarme anche per Yann Bisseck.

Mentre era in marcatura a tutto campo su Florian Wirtz, il centrale tedesco ha accusato un piccolo fastidio muscolare e ha iniziato a fare stretching. Simone Inzaghi ha mandato subito a scaldare Buchanan e anche il giovane Aidoo, che siamo abituati a vedere con la maglia della Primavera.

Il tecnico piacentino, però, almeno per il momento, sembra fidarsi delle condizioni dell’ex Aarhus e lo sta lasciando in campo. A pochi minuti dal termine della partita, in ogni caso, il ritmo è piuttosto lento e senza grandi occasioni da una parte e dall’altra. Con l’ultimo cambio effettuato con l’ingresso di Marko Arnautovic al posto di Mehdi Taremi, l’allarme sembra del tutto rientrato. E Buchanan è tornato in panchina.

L’emergenza in difesa continua anche durante Bayer-Inter

Con Tomas Palacios che ha visto il campo solo per due brevi spezzoni in Serie A, la coperta resta veramente corta per l’allenatore ex Lazio. È vero che Darmian può giocare anche come terzo dietro, ma oggi mancava all’appello anche Denzel Dumfries, lasciando ancora meno soluzioni a disposizione della Beneamata.

La speranza è che diversi di questi calciatori riescano a recuperare per il match contro i biancocelesti, ma Bisseck resterà comunque una risorsa essenziale, anche per via dell’infortunio che terrà ai box Pavard fino a inizio 2025.