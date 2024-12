DIRETTA Bayer Leverkusen-Inter: Thuram-Taremi davanti, Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Bayer Leverkusen nella sesta giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Bayer Leverkusen in Germania in una gara valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Una sfida tra due formazioni che hanno vinto il titolo nazionale la passata stagione che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono allungare la striscia di quattro vittorie di fila tra campionato e coppa iniziata in Serie A con il Verona e proseguita contro il Lipsia e il Parma. L’obiettivo è quello di centrare il quinto successo consecutivo in campo internazionale per mettere una seria ipoteca alla qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Per le Aspirine di Xabi Alonso, la cui striscia di vittorie è invece giunta a quota cinque, compreso il passaggio del turno in Coppa di Germania contro il Bayern Monaco e la goleada in Champions contro il Salisburgo, si tratta dell’occasione per agganciare proprio l’Inter nella classifica generale a quota 13 punti.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre risale alla Europa League del 2020, quando i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Barella e Lukaku. Interlive.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra Bayer Leverkusen e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYER-INTER

BAYER (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Tella, Wirtz. All.: Xabi Alonso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi