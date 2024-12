Inchinatevi a Marotta e Ausilio, piazzato il colpo del secolo: “Questo è un fenomeno!”

Ci si è spesso lamentati dei colpi mercato votati al risparmio di Marotta e Ausilio, ma oggi tutti riconoscono che l’Inter ha preso un fenomeno

Quando l’Inter ha acquistato a zero o a due spicci giocatori come Darmian, Acerbi, Mkhitaryan e Dzeko, molti tifosi hanno storto il naso. Certo, non tutti i colpi si sono rivelati azzeccati. Con Cuadrado, per esempio, è andata male. Ma certi acquisti sono tutti nati da uno stato di necessità. Senza soldi per un mercato “ordinario”, Marotta e Ausilio si sono dovuti specializzare nell’acquisto di giocatori di qualità ma ormai dati in fase calante e dunque senza troppi estimatori.

Tra questi colpi c’è stato anche Mkhitaryan. L’armeno, in pratica scaricato dalla Roma (Mourinho se n’era lamentato: voleva tenerselo in squadra), arrivò come free-agent a Milano a inizio estete 2022. Doveva fare la riserva di Calhanoglu, allora schierato da Inzaghi come mezzala sulla sinistra. Complice un infortunio di Brozovic e lo spostamento del turco in regia, l’armeno è tuttavia diventato presto un titolare inamovibile.

Nella sua prima stagione nerazzurra ha collezionato 31 presenze in Serie A e 3 goal. Ha giocato 13 volte in Champions e ha segnato due volte (non ha giocato da titolare la finale contro il City per via di un piccolo infortunio). L’anno dopo, quello dello Scudetto, ha totalizzato fra campionato e coppe 46 presenze.

A gennaio compirà trentasei anni, ma per l’Inter è ancora un giocatore chiave. Lo dicono i numeri e le giocate. Il passaggio di Mkhitaryan a Barella in Inter-Parma resterà per esempio a lungo negli occhi e nei ricordi degli interisti. Dopo un inizio timido, l’armeno è tornato ai livelli dell’anno scorso. Non male per un over 35. Inzaghi non lo toglierebbe mai dal campo, e il motivo è chiaro: l’armeno è dominante e generoso, sia in copertura che quando si tratta di costruire.

Ordine elogia Marotta e Ausilio: “Hanno preso un fenomeno“

Si tratta di un giocatore intramontabile e insostituibile, e ora lo riconosce anche la stampa legata ad altri club. Un noto giornalista tifoso del Milan ha voluto elogiare l’acquisto di Marotta e Ausilio descrivendo Mkhitaryan come un fenomeno.

Dopo la vittoria contro il Parma in tanti hanno elogiato la partita di Dimarco o di Barella. Il giornalista Franco Ordine, invece, ha voluto sottolineare la qualità del gioco dell’armeno. Durante l’ultima puntata di Pressing, in onda su Canale 5, mentre in studio si commentava il bel goal di Dimarco e Tacchinardi definiva il laterale interista come “un giocatore clamoroso“, Ordine ha preso la parola per segnalare quello che, a suo giudizio, è il vero campione nella formazione nerazzurra.

“Posso dire una cosa?“, si è intromesso Ordine. “Parliamo di quello che gli passa la palla, quello è un fenomeno: Mkhitaryan!“. Dunque Ordine ha sottolineato l’ottima scelta di Marotta e Ausilio che hanno avuto l’intuizione di puntare su un giocatore che in tanti avevano già bollato come troppo vecchio o in declino.

La leggenda del calcio armeno

Henrikh Mkhitaryan, dopo i due assist in Inter-Parma, è arrivato a ben 150 assist nel corso della sua carriera nei club. All’Inter è a quota 12 assist dopo due stagioni e qualche giornata. Alla Roma ne ha fatti 24. 15 sono stati gli assist all’Arsenal.

Durante la sua permanenza al Manchester United ne registrò 13. Quando era al Borussia Dortmund ne ha collezionati 39. Allo Shakhtar Donetsk, 25 in tutto. Al Pyunik (in Armenia), 22. Un traguardo che mette in evidenza la sua grande visione di gioco e l’innata capacità di playmaking. Partito come mezzala, l’armeno, nel corso della sua carriera, ha giocato come trequartista, ala, seconda punta e regista.

All’Inter è tornato a fare la mezzala, dimostrando di essere un giocatore utilissimo negli inserimenti, in grado di creare occasioni sia a livello personale sia con assist per i compagni e molto diligente in copertura. Un quasi trentaseienne d’oro. Ordine ha ragione: è un fenomeno.