Pagelle e tabellino Inter-Parma 3-1: marca Dimarco ma manca Lautaro

Top e flop della sfida di Serie A fra Inter e Parma di venerdì 6 dicembre 2024: le pagelle e il riassunto della gara

L’Inter di Inzaghi sfida al Meazza il Parma di Pecchia dopo la partita rimandata contro la Fiorentina per il malore di Bove: i nerazzurri cercano la vittoria nella quindicesima giornata di Serie A per non perdere il passo del Napoli capolista. Il Parma è undicesimo ma ha solo quattro punti di vantaggio sul Como, ovvero dalla zona retrocessione, ma ha finora espresso un buon calcio.

I nerazzurri partono con la giusta determinazione. Sprecano molto nei minuti iniziali, poi al 17′, Dumfries si coordina per crossare ma inquadra la porta. Purtroppo il suo tiro-cross urta l’incrocio dei pali. La palla buona a Lautaro capita al 24’, dopo una respinta poco accorta di Suzuki. L’argentino, sorpreso, alza troppo la mira.

Il Parma si vede alla mezz’ora con Cancellieri che tira in porta sugli sviluppi di un contropiede: Sommer alza sulla traversa. L’Inter spinge, ed è Dimarco al 39′ a sbloccare il risultato: l’esterno entra in area, supera il marcatore con un tacco a rientrale e poi infila di destro Suzuki.

Un attimo prima del goal, per inciso, sembra esserci un tocco di mano nell’area del Parma. I nerazzurri producono tanto ma si rivelano ancora incapaci nella cosa più importante: nel concretizzare. Nel secondo tempo, Mkhitaryan lancia di prima Barella, che con giunge di fronte a Suzuki aspettando il difensore, si smarca e appoggia in porta.

La VAR controlla per un possibile offside, ma la marcatura è regolarissima. Lautaro si fa fermare da Suzuki su un colpo di testa a tu per tu con la rete. Thuram mette dentro il 3-0 a porta vuota (con un bel gesto semi-acrobatico) su corner allungato da Bisseck. Su errore di Buchanan, riparte il Parma all’80’, con Man che arriva in area praticamente incontrastato. Prova a intervenire Darmian e la infila alle spalle di Sommer. all’83’, Lautaro cade in area: sembra rigore ma Abisso lo revoca dopo uno sguardo alla VAR.

Top e flop di Inter-Parma

TOP

DIMARCO 7,5 – In certe giocate ricorda quasi Recoba. Rispetto al Chino rivela minore genialità ma anche meno sregolatezza. Un ottimo compromesso per un laterale sinistro chiamato pure a difendere. Grande goal e grande impegno.

MKHITARYAN 7,5 – Combina bene con Dimarco in occasione del vantaggio ma è bravo anche a prendersi la squadra sulle spalle nei momenti in cui i compagni cedono all’autocompiacimento o all’apatia. Gioca con intelligenza e voglia. Grandissima l’intuizione con cui innesca Barella per il 2-0. E qualcuno storce ancora il naso per la sua età…

BARELLA 7 – Si rende protagonista di una grave leggerezza nel primo tempo che espone i nerazzurri a un contropiede insidioso. Sbaglia anche un paio di chiusure ed è meno incisivo del solito. Pecca in costruzione e non occupa bene la propria posizione a centrocampo. Nella ripresa entra con un atteggiamento diverso, si propone e segna con grande personalità al 52′. Dopo il goal diventa a tratti incontenibile.

FLOP

LAUTARO MARTINEZ 5,5 – Sbaglia troppo in area, ma è comunque molto più reattivo e presente nel gioco rispetto alle uscite passate. Il punto è che, da uno lui, si pretende sempre qualcosina in più…

BUCHANAN – 5,5 – Non è pronto.

INTER-PARMA: il tabellino

3-1

39′, Dimarco; 52′, Barella; 66′, Thuram; 80′, Darmian (aut)

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6 (93′, Palacios sv), de Vrij 6, Bastoni 6,5 (75′, Darmian 5,5); Dumfries 6, Barella 7, Calhanoglu 6,5 (69′, Asllani sv), Mkhitaryan 7,5, Dimarco 7,5 (69′, Buchanan 5,5); Thuram 7 (69′, Correa 6,5), Lautaro 5,5. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 5,5; Hainaut 5,5, Delprato 5,5, Balogh sv (12′, Leoni 5,5), Valeri 5 (72′, Valenti 6); Sohm 6, Keita 5 (59′, Hernani 6); Man 6, Cancellieri 6 (72′, Haj 5,5), Mihaila 5,5; Bonny 5,5 (59′, Almqvist 6). All.: Fabio Pecchia.

Arbitro: Abisso 4,5

Note: Ammoniti, 64′, Dimarco;