All’Inter per 30 milioni di euro, l’annuncio: “Sottovalutato inutilmente”

Indiscrezione sul prossimo colpo di mercato del club meneghino: la valutazione non è ritenuta eccessiva dall’esperto dirigente

Traballante, soprattutto nella prima parte di stagione, in campionato. Imperforabile o quasi in Champions, dove ha subìto il primo ed unico gol proprio quando ormai sembrava portata a termine la missione Leverkusen. Ma soprattutto un po’ ‘anziana’ ed incerottata, visti i continui stop di alcuni dei maggiori interpreti del reparto arretrato.

Tutto questo è la difesa dell’Inter, già punto di forza della squadra nerazzurra anche nella straordinaria stagione scorsa, quando è arrivato il ventesimo Scudetto, quello della stella. Sono ormai settimane che, tanto tra gli addetti ai lavori quanto tra i tifosi, si discute dell’opportunità di un intervento già nel mercato di gennaio per garantire all’allenatore piacentino un maggiore ventaglio di opzioni.

Dalla pista Kiwior fino ad arrivare a Bertola – il giovane dello Spezia tra l’altro in scadenza di contratto a fine giugno 2025 – finendo con il sogno Jonathan Tah, il gigante degli ultimi avversari europei della Beneamata – sono tanti i profili accostati ai meneghini.

Nemmeno a farlo apposta, un altro obiettivo, ultimo ma solo in ordine di tempo, entrato nelle grazie del Presidente Marotta ha rafforzato la sua candidatura proprio nell’ultima giornata di campionato. Andando addirittura a segno come fosse un centravanti consumato. Il prezzo potrebbe essere già lievitato, sebbene questo non sorprenda affatto un noto dirigente di un club russo, intercettato ai microfoni di Rb Sport per parlare proprio dei possibili affari di mercato della sessione invernale.

Bijol, spunta una valutazione da top player: Inter in guardia

Già conosciuto in Russia per la sua militanza nel CSKA Mosca – club dal quale l’Udinese ha perfezionato il suo arrivo nell’estate del 2022 per soli 4 milioni, Jaka Bijol ha bruciato le tappe nel suo processo di adattamento al difficile campionato italiano.

Marcatore arcigno, fisico imponente, abile nel gioco aereo dall’alto dei suoi 190 cm di statura, lo sloveno è finito nel mirino di Juventus ed Inter, a caccia di difensori centrali per la seconda parte dell’anno. Con la dirigenza friulana che già si lecca i baffi all’idea di realizzare una plusvalenza considerevole, il Direttore sportivo del Rostov Alexey Ryskin ha così parlato a ‘RB Sport’ a proposito del possibile arrivo a Milano del gigante slavo.

“Osipenko potrebbe tranquillamente giocare nella Juventus, ma un altro esempio è la notizia di Bijol, che può trasferirsi all’Inter per 30 milioni. E lo abbiamo visto recentemente nel nostro campionato cosa è in grado di fare. Molte persone sottovalutano inutilmente il campionato russo, sebbene sia piuttosto forte e competitivo“, ha sentenziato il dirigente anticipando in qualche modo i termini in cui potrebbe essere impostato il trasferimento dello sloveno dall’Udinese alla Beneamata.