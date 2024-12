L’infortunio è più grave del previsto, si corre sul mercato in casa Inter

Il giocatore sarò costretto ad un lungo stop dopo il terribile guaio fisico subito nell’ultima gara: i dettagli

Una beffa. Questo è l’amaro ricordo della gara di Leverkusen per l’Inter che, nella sua dimensione europea, è andata ad un passo dal concludere la sesta gara consecutiva senza subire gol. Peccato che la pressione delle formazione tedesca, mai asfissiante ma comunque continua, abbia alla fine causato quel gol che ora rischia di pesare come un macigno sulla classifica di Champions della squadra nerazzurra.

Intendiamoci, il destino è ancora tutto nelle mani di Lautaro e compagni, chiamati a gare non impossibili nella ultime due giornate della ‘Phase League‘, ma l’amaro in bocca resta. I segnali lanciati da coloro che avrebbero dovuto dimostrare di essere all’altezza dei titolari (il tecnico Inzaghi ha lasciato a riposo alcuni big in vista della partitissima dell’Olimpico del 16 dicembre contro la Lazio) non sono stati affatto apprezzabili.

Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, quest’ultimo in campo solo 5′ più recupero, hanno fallito un’altra occasione. Approfittando della riapertura della sessione di mercato che coincide con l’anno nuovo, la società dovrà muoversi a caccia di profili che possano rappresentare una degna alternativa alla coppia titolare formata da Thuram e da un Lautaro ultimamente un po’appannato.

Il mercato di gennaio potrebbe verosimilmente aprirsi però con un addio. Una cessione quasi annunciata, che ora rischia di essere più che reale dopo l’ultimo infortunio subìto dal giovane attaccante.

Pellegri ko, l’Empoli bussa alla porta di Marotta

“Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Pietro Pellegri, uscito durante la gara di ieri contro il Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“. Questa l’impietosa diagnosi ufficializzata dal club toscano in relazione all’infortunio occorso all’ex enfant prodige del calcio italiano nell’ultima gara di campionato.

Giova ricordare che il club nerazzurro ha già aperto un tavolo di confronto con l’Empoli per la situazione contrattuale di Sebastiano Esposito, l’ex gioiello della Primavera dell’Inter (in prestito fino a fine stagione al club biancazzurro) che la stessa società toscana potrebbe riscattare a luglio per soli 5 milioni di euro.

L’esplosione del fratello di Salvatore e Francesco Pio – che stanno facendo sfracelli a La Spezia – ha invogliato Marotta a riportare a casa il talento di Castellammare di Stabia. Riacquistando il suo cartellino una volta che l’Empoli lo avrà riscattato. Cosa facilmente pronosticabile dopo le ultime prodezze del bomber.

In siffatta situazione ‘regalare’ Marko Arnautovic all’Empoli, che ora si ritrova senza attaccante centrale, potrebbe sia favorire le esigenze della formazione di D’Aversa, sia porre una buona base per la trattativa Esposito, considerando che il giocatore ha attirato su di sé le attenzioni di tanti club della Serie A.