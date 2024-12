Hanno sacrificato Bisseck: 30 milioni più il campione d’Italia

Yann Bisseck potrebbe essere sacrificato per far cassa: ecco come reagiscono gli interisti alla sconvolgente notizia

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da qualche errore di inesperienza o da eccessi di fiducia nei propri mezzi, Yann Bisseck sta dimostrando di poter essere una risorsa utilissima per l’Inter. Un anno fa, quando Pavard si è fatto male al ginocchio, il tedesco si distinto per impegno e coraggio, e in questa stagione sta facendo ancora meglio…

Nessuno finora ha infatti sentito la mancanza del francese in difesa. Anche nella sconfitta contro il Bayer Leverkusen, Bisseck ha giocato bene, senza paura e senza grossi affanni. E ha dimostrato anche di poter essere tatticamente disciplinato: nel secondo tempo, ha limitato le sue progressioni in avanti, preoccupandosi solo di chiudere la strada a Grimaldo e Xhaka.

E non deve stupire che un giocatore del genere abbia già attirato l’attenzione di vari top-club. In Germania, per esempio, scrivono da tempo che il Bayern Monaco potrebbe farsi avanti quest’estate per acquistarlo.

Noi di interlive.it abbiamo riportato tali rumors, chiedendo agli utenti che seguono la pagina su Facebook di commentare le voci di una possibile cessione a giugno. A fronte di un’offerta elevata, Bisseck andrebbe sacrificato o no? Soltanto in pochi hanno risposto di sì, ovvero che il ragazzo, seppur promettente, non va inteso come un titolare e, dunque, a fronte di un’offerta congrua andrebbe ceduto senza troppe remore, per far cassa.

Molti altri si sono però schierati contro la possibile cessione, anche se un buon numero di utenti ha lasciato intendere di non avere molte speranze rispetto a una permanenza. C’è insomma anche chi si è già rassegnato a perderlo.

Bisseck sacrificato solo per arrivare all’ex Napoli

C’è stato anche chi ha rilanciato, come per esempio Vincenzo Miceli… L’utente, provocatoriamente, si è detto favorevole alla vendita del tedesco ma se Bayern offrisse una contropartita gradita e vari milioni: “Kim più 30 milioni… E ci stringiamo la mano”. Anche altri utenti hanno fatto il nome di Kim. Il coreano non è infatti un protagonista in Germania e non è così improbabile che a giugno prossimo possa essere inserito fra i cedibili.

Carmelo Grasso alza addirittura la posta: “Almeno 45-50 più Kim”, scrive. Poi è anche interessante riportare il commento di Francesco Recigno: “Hanno pagato De Ligt ormai alla frutta 60 milioni. Bissek ne vale minimo 80”.

Claudio Rossi preferirebbe come contropartita un giovane promettente. “Io non lo darei“, commenta, “ma se davvero lo vogliono sgancino 40 milioni più Arijon Ibrahimovic“. Qualcuno, più critico nei confronti del giovane difensore tedesco, sembra invece entusiasta di fronte alla prospettiva di una cessione al Bayern Monaco: “Non sa difendere… 40 milioni e via subito“.

“Non credo che il Bayern sia disposto a spendere tanto per un difensore in rampa di lancio, ma i costi sono quelli: 40 o più milioni…“, scrive un altro utente, “con il Bayern i rapporti sono ottimi…”

C’è invece Angelo Galici che sceglie di articolare un pensiero un po’ più strutturato: “Sicuramente l’Inter non lo cederà per meno di 45 milioni visto che lo ha da poco ha rinnovato. Quindi oltre alla plusvalenza metti in saccoccia milioni da investire sui giovani. E ce ne sono di difensori giovani fortissimi… Marotta sa quello che fa. Poi se vogliono anche Calha, con 100 milioni potremmo dargli il turco con Bisseck. E con 100 milioni Marotta rifà il look all’Inter“.