Inzaghi stufo, nuovo attaccante dalla Premier: sta stupendo l’Europa a 21 anni

Le alternative in attacco non convincono e Simone Inzaghi potrebbe avallare l’acquisto di un nuovo bomber. Il nome giusto è in Premier League

È inutile nascondersi: la prima parte di stagione è passata e ci si aspettava decisamente di più dall’attacco dell’Inter. A parte Marcus Thuram, che ha completato le sue caratteristiche e ha aumentato i suoi numeri realizzativi, tutti gli altri stanno facendo grande fatica. Ci si aspettava molto di più da Lautaro Martinez, ma non può essere messo in discussione nonostante la forma non sia ancora quella dei tempi migliori.

A mancare, infatti, sono soprattutto le alternative. Medhi Taremi è stato preso a parametro zero con un grosso investimento sull’ingaggio, ma quel bomber meraviglioso e completo ammirato con il Porto, in realtà ad Appiano Gentile non si è mai visto. Joaquin Correa ha avuto un grosso acuto contro il Verona, ma alla prova della continuità non ha mai retto.

L’ultimo nelle gerarchie, ora come ora, resta Marko Arnautovic, incapace di ritagliarsi un ruolo di primo piano in campo con l’Inter e sempre più vicino all’addio a giugno, con la scadenza naturale del suo contratto. È inevitabile che tra pochi mesi ci sia una mini rivoluzione e un nome che piace tanto in tal senso è quello di Jonathan David. Se il canadese non dovesse arrivare, però, occhio a un’alternativa di primo piano.

Duran ha le caratteristiche perfette per Inzaghi: grande coppia con Lautaro

Se nessuno dovesse pagare la clausola rescissoria di Thuram, la coppia con Lautaro verrà confermata anche per il prossimo anno. Alle loro spalle, però, rischia di trovarsi il vuoto e un nome che potrebbe presto scalare le gerarchie di Inzaghi gioca in Premier League.

Stiamo parlando di Jhon Duran, che gioca pochissimo da titolare con l’Aston Villa, ma è già riuscito a realizzare cinque gol in campionato e tre in Champions League. Il colombiano di 21 anni è un bomber prestante fisicamente e completo, con un mancino potentissimo in grado di scaricare direttamente verso la porta avversaria.

Insomma, sarebbe un nome ideale da affiancare a Lautaro Martinez, ma anche bravo a dividersi l’attacco con Thuram, sia grazie al piede contrario a quello del francese, sia per la capacità di calciare dalla distanza, lasciando l’area all’ex Borussia. Il problema resta legato alla valutazione del bomber colombiano, che rischia di superare ben presto i 30 milioni di euro.