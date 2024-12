Lazio-Inter, da Lautaro a Barella: “Fuori tre partite”

Lautaro Martinez non ha convinto finora durante Lazio-Inter: il Toro ha diviso ancora una volta i tifosi durante la sfida

L’Inter è riuscita a domare la Lazio in una partita per nulla facile da affrontare sulla carta, visto il grande momento di forma dei biancocelesti. I nerazzurri ora sono in vantaggio con il risultato di 0-5 allo stadio Olimpico, e potevano aspettarselo davvero in pochi alla vigilia.

Dopo il calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, la Beneamata ha legittimato il vantaggio acquisito con una partita praticamente perfetta. Il grande assente, però, almeno sotto il profilo del tabellino, è stato Lautaro Martinez, al contrario di Nicolò Barella che ha segnato una rete magnifica dalla distanza.

Il centrocampista sardo, però, ha fatto spaventare parecchi tifosi dopo aver chiesto il cambio dopo il 70esimo. Simone Inzaghi l’ha subito accontentato scegliendo al suo posto Zielinski. Subito dopo, in seguito all’incertezza del mondo, si è saputo che soffriva a causa di un pestone nelle parti bassi, come rivelato da ‘Dazn’. Alla fine l’enigma si è concluso con il bollettino dell’Inter che ha raccontato una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra.

Lazio-Inter, è festa nerazzurra ma Lautaro divide ancora

Tornando al Toro argentino, anche stasera non è riuscito a dare il contributo che ci si aspettava a livello realizzativo. Il campione nerazzurro è entrato di più nel gioco, ha sporcato tanti palloni e ha mostrato qualche giocata di spessore, ma non è riuscito praticamente mai ad arrivare al tiro in porta.

La sua astinenza dal gol ha fatto arrabbiare non pochi tifosi, che hanno iniziato a criticarlo sui social, un po’ come successo nelle ultime settimane. Addirittura c’è chi suggerisce di “lasciarlo in panchina per due o tre partite”.

Mi dite in che modo avete visto Lautaro meglio? É letteralmente un malus averlo il campo attualmente — CAMPIONI D’ITALIA⭐️⭐️🏆 (@xShaadowne) December 16, 2024

Sta veramente mancando solo lui..

Ho deciso di scrivereto a Babbo Natale di farlo tornare, quello vero #Lautaro… #Inter #LazioInter — Magiogioh (@magiogioh) December 16, 2024

Lautaro se è uomo si abbassa lo stipendio chiedendo pure scusa — Ric (@Lautaresque) December 16, 2024

segnano tutti tranne Lautaro — emmemme (@_imperturbabile) December 16, 2024

E se giocasse anche Lautaro… — alessiomagnoassaje ‘O Stuppl 🖤💙 (@alessiomagno1) December 16, 2024

E sarebbe il caso che Lautaro si dia una mossa…altrimenti panchina x due tre partite.#LazioInter — then192402 (@then192402) December 16, 2024

Mancava davvero solo il gol del bomber argentino a chiudere una serata stupenda, in cui l’Inter ha fatto capire tutta la sua forza su uno dei campi più difficili di Serie A.