Lazio-Inter in chiaro: Sky o Dazn, come vederla gratis in tv e streaming

Attesa agli sgoccioli per il big match di Serie A tra Lazio e Inter, in programma stasera all’Olimpico. Di seguito le indicazioni su dove vederlo con una novità importantissima per tutti i tifosi

Punti importantissimi in palio all’Olimpico tra Lazio e Inter, chiamate a rispondere alle vittorie di Atalanta e Napoli contro Cagliari e Udinese per riavvicinarsi alle prime due posizioni della classifica. Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, i nerazzurri sono attesi da una sfida davvero probante contro la squadra rivelazione del girone d’andata, ancora imbattuta in casa e reduce dalla doppia vittoria con Napoli e Ajax.

Formazioni già fatte per Baroni e Inzaghi. Senza Acerbi, l’allenatore nerazzurro si affida all’ex di turno De Vrij in difesa affiancato da Bastoni e Bisseck. Recuperato Dumfries, sarà l’olandese a occupare la fascia sinistra con Dimarco a destra e Calhanolgu in regia affiancato da Mkhytarian e Barella. In avanti, nessun turnover, con Lautaro e Thuram titolari. Assenza importante nella Lazio che deve rinunciare allo squalificato Castellanos. Al suo posto Noslin con Dia e Zaccagni a completare il tridente. In difesa, Baroni punta su Marusic nella linea a quattro con Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo, spazio a Guendouzi e Rovella con Isaksen di nuovo titolare.

Dove vedere Lazio-Inter, una grandissima novità per i tifosi

Lazio-Inter è un’esclusiva di DAZN. La partita sarà visibile in streaming sulla app della piattaforma disponibile per smart tv o dispositivi mobili oppure dal pc sul sito di riferimento. Diretta televisiva su DAZN 1, canale aggiuntivo che è possibile attivare sul proprio abbonamento per seguire il match sul canale 214 del decoder di Sky e di Tivusat. Per l’attivazione, è necessario ovviamente il possesso di un abbonamento Sky e di una tessera Tivusat attivi.

La grandissima novità per Lazio-Inter è rappresentata dalla possibilità di seguire la partita gratuitamente su DAZN. L’opportunità è concessa ai primi due milioni di utenti che si registreranno sul sito o la app dell’emittente. La procedura è molto semplice. Se utilizzate uno smartphone, un tablet oppure il pc vi verrà chiesto di inserire la vostra mail dopo aver cliccato sull’icona dedicata a Lazio-Inter presente in home page. Nel caso, invece, di una smart tv, all’apertura dell’app dovete scansionare il QR Code con la fotocamera del vostro smartphone e inserire la mail per completare la procedura.

Se l’inserimento dei dati richiesti avrà successo, sarete subito abilitati alla visione gratuita di Lazio-Inter. Il collegamento di Dazn è previsto un’ora prima il calcio di inizio con il pre partita condotto da Diletta Leotta con un ospite d’eccezione, Christian Vieri, ex di entrambe le squadre. In telecronaca, Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

L’Inter chiuderà il suo 2024 con altre tre partite. Giovedi prossimo, ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese in diretta gratuita su Canale 5. Lunedì 23 dicembre, alle 20.45, sfida casalinga contro il Como in diretta congiunta su Sky e Dazn. Sabato 28 dicembre, alle 18, ultima partita dell’anno a Cagliari in diretta esclusiva su Dazn.