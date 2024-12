Zirkzee all’Inter: soldi e scambio, i dettagli di un affare scandaloso

Da attaccante più richiesto della A a pedina di scambio: in pochi mesi cambia tutto per Zirkzee. E lo United ora ha un piano

Il Manchester United potrebbe sfruttare il nome ancora assai suggestivo di Joshua Zirkzee per arrangiare uno scambio. Anche se nessuno sembra più intenzionato a farsi avanti per chiedere di acquistare l’olandese arrivato dal Bologna, i Red Devils sanno che trasformando il promettente attaccante in un flop rischiano anche di bruciare un enorme investimento.

In Inghilterra dicono che la Juve, più volte e da più voci accostata nelle scorse settimane all’ex Bologna, non dovrebbe muoversi. Per questo, il club inglese potrebbe anche essere pronto a mettere sul piatto Zirkzee per poter riuscire a prendere un nuovo nome in attacco. Secondo tale narrazione, Victor Osimhen sarebbe l’obiettivo principale. Ma potrebbe anche interessare un interista.

Il Manchester United può davvero utilizzare Zirkzee come pedina di scambio? Una cessione a pochi mesi dal dispendioso acquisto sembra improbabile… ma se all’esigenza del club di trovare una nuova punta dovesse sommarsi alla volontà del giocatore di tornare in Italia, lo scenario potrebbe anche rientrare nel dominio del possibile.

Il Napoli, per esempio, sa che i top-club disposti a spendere per Victor Osimhen la cifra pretesa da De Laurentiis sono sempre meno. Anche perché ora il nigeriano chiede una base di ingaggio molto alta. Idealmentente, i suoi procuratori cercano offerte da 12 milioni di euro a stagione. L’Arsenal non ci pensa più. I club arabi sembrano orientati a inseguire nomi circondati da maggiore hype. Il PSG non è più convinto che spendere per l’ex azzurro sia un’idea vincente. Di conseguenza, i partenopei potrebbero anche aprire all’inserimento di alcune contropartite gradite a Conte.

Ma mentre si parla di una possibile trattativa con Aurelio De Laurentiis per Osimhen, il Manchester United potrebbe anche provare a interloquire con l’Inter per Marcus Thuram… In questo caso, però, l’eventuale proposta potrebbe materializzarsi solo a giugno. Ma per i nerazzurri la prospettiva è poco intrigante. Un’offerta di 25 milioni cash più Zirkzee sarebbe dunque rifiutata?

Scambio con lo United: Zirkzee più 25 milioni

A luglio 2024 lo United ha speso più di 40 milioni di euro per Zirkzee. Dopo pochi mesi, l’olandese si è però già svalutato. Di milioni, ne vale una decina in meno… L’Inter, pur apprezzando il profilo dell’ex Bologna, non dovrebbe essere oggi interessata ad aprire a una simile proposta. Thuram non è un incedibile, ma la dirigenza nerazzurra prenderebbe in considerazione la suq vendita solo di fronte a più di 70 milioni di euro. Senza contropartita.

Il punto è che il Manchester United potrebbe pure avere interesse a prendere, secondo alcuni a qualsiasi costo, un attaccante subito, già a gennaio. E l’attaccante nigeriano è di fatto disponibile… In Turchia sta bene, ma in Inghilterra starebbe ancora meglio.

Dall’altro lato c’è un Antonio Conte convinto che Zirkzee possa fare ancora la differenza in Serie A. L’olandese potrebbe così essere inserito nell’operazione come pedina di scambio. Si è parlato anche di un’alternativa: la bandiera Marcus Rashford, che potrebbe essere ancora più utile a un Napoli senza troppi centrali affidabili in rosa.

Dopo aver poco brillato con ten Hag, Zirkzee sembra faticare anche con Amorim, che lo ha finora utilizzato a singhiozzo. Dopo la doppietta con l’Everton, l’ex Bologna ha giocato finora solo 8 gare da titolare, ma non ha spostato gli equilibri così come ci si sarebbe aspettati.

Si è parlato pure di un possibile scambio tra Juventus e Manchester United. Con Joshua Zirkzee in bianconero e Dusan Vlahovic in Premier. Ma Giuntoli non crede che il serbo vada ceduto adesso: la speranza è che p9ssa rivalutarsi dopo una buona stagione ed essere venduto a caro prezzo a giugno.