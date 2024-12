Problemi economici: un big non rinnova e l’Inter può prenderlo a 15 milioni

Nuova opportunità di mercato per il club nerazzurro, che potrebbe tornare con decisione su un talento già seguito in estate

Nonostante le urgenze del campo, che nelle prossime settimane porranno la squadra nerazzurra davanti ad importanti bivii, il tema mercato è sempre d’attualità tanto dalle parti della Pinetina quanto negli uffici del club, a Viale della Liberazione.

I temi, ormai snocciolati da tempo, sono sempre gli stessi. Sebbene Inzaghi non abbia chiesto ufficialmente alcun innesto proveniente dalla finestra invernale di scambi, appare evidente come l’Inter necessiti di un attaccante in grado di non far rimpiangere Lautaro e Thuram quando questi verrebbero a mancare. Ma non solo.

I continui infortuni degli affidabilissimi, ma un po’ avanti con l’età, per lo meno in alcuni casi, interpreti della difesa suggerirebbero uno svecchiamento della rosa nel reparto arretrato. Un’esigenza già gridata ai quattro venti soprattutto ad inizio stagione, quando la squadra del tecnico piacentino pareva aver smarrito la solidità difensiva degli anni passati.

Ecco che allora, dal mercato di gennaio, il sempre abile Marotta potrebbe tirar fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro. L’occasione è servita su un piatto d’argento, come involontariamente riferito dalla stampa spagnola.

Il mancato colpo estivo torna in auge: prezzo scontato

Già valutato per lo meno 15 milioni dal suo club – che però nella scorsa finestra estiva di scambi non lo avrebbe lasciato andar via se non per 40 milioni – Yarek Gasiorowski è uno dei gioielli del Valencia, glorioso club spagnolo attraversato da una profonda crisi economica e di risultati. Basti pensare che il club che fu di campioni come Gerard, Claudio Lopez e Gaizka Mendieta occupa l’ultimo posto nella classifica della Liga, pur avendo disputato due gare in meno di tutte le altre squadre.

Come riferito dal portale iberico ‘Elgoldigital.com‘, la società non sarebbe in grado, a livello economico, di esercitare il rinnovo per altri due anni del contratto del 19enne spagnolo, che va in scadenza nel prossimo giugno.

Gasiorowski non rinnova: occasione d’oro per l’Inter

Anche qualora si riuscissero a trovare le risorse finanziarie per sviluppare una proposta, le prospettive per un futuro di gloria sulla costa est della Spagna appaiono davvero ridotte. Tradotto: il calciatore potrebbe chiedere direttamente la cessione.

A questo punto, anche per fare cassa nell’immediato, la dirigenza de ‘Los Murcielagos’ potrebbe ‘accontentarsi’ di incassare il valore nominale del ragazzo – 15 milioni appunto – pur di non rischiare un collasso economico che sarebbe vieppiù aggravato da una possibile partenza a zero del centrale mancino nel prossimo luglio. Marotta può giocare le sue carte sul terreno preferito: quello di un’offerta a prezzi scontati per accaparrarsi il giocatore a gennaio. O a luglio in forma del tutto gratuita, come per altri prestigiosi colpi messi a segno da quando è al comando dell’Inter…