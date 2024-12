Assalto a Taremi: scambio tra parametri zero in Serie A

Taremi potrebbe essere richiesto anche in Serie A: la proposta potrebbe implicare uno scambio con un parametro zero

La gara di Coppa Italia contro l’Udinese sarà importante anche per Taremi: l’iraniano ha bisogno di giocare e di trovare il goal su azione, dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative, soprattutto dal punto di vista dei numeri.

Il persiano non è comunque il neoacquisto più deludente della Serie A. Alla Juve hanno investito parecchi milioni per giocatori come David Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners: nomi che stanno faticando tantissimo. Anche il Milan può dirsi generalmente insoddisfatto da quanto finora offerto da Abraham e Morata.

E, dopo soli sei mesi, sembra che a Roma abbiano già definitivamente bocciato Hermoso e Le Fée. I due neo-acquisti hanno deluso in avvio di stagione con De Rossi, sono spariti con Juric e oggi continuano a non offrire le risposte sperate con Ranieri. La sensazione è che il club giallorosso potrebbe scaricarli entrambi già a gennaio secondo. E non sono i soli…

Ranieri ha aperto all’addio di Dybala: pur ammettendo l’importanza dell’argentino in rosa ha spiegato che la Roma non si opporrebbe qualora la Jola volesse trasferirsi altrove (al Galatasaray?). Secondo alcune voci, potrebbe andare via anche Shomurodov. Di conseguenza la Roma sta già cercando anche un attaccante, come alternativa a Dovbyk.

Un parametro zero per Taremi: la risposta nerazzurra

Molti interisti sperano che i giallorossi possano farsi sotto per Marko Arnautovic, ma è davvero complicato che la Roma possa investire più di 3 milioni di ingaggio per un attaccante così in là con gli anni e da almeno tre anni poco incisivo in campo. Potrebbero allora fare un tentativo per Taremi, offrendo uno scambio con il loro parametro zero, cioè con Hermoso, obiettivo che Inzaghi ha tanto voluto, vanamente, l’estate scorsa. Ma l’Inter non dovrebbe essere disposta a prendere in considerazione un simile affare.

È molto probabile che, data l’attuale classifica, la Roma possa star preparando una rivoluzione in vista del mercato di gennaio. Bisogna comunque vedere se i giocatori a rischio addio troveranno dei club interessati ad acquistarli. Enzo La Fée e Mario Hermoso hanno subito diversi problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento in squadra, ma una volta recuperato non hanno mostrato troppa qualità.

L’Inter avrebbe potuto prendere Hermoso quest’estate a parametro zero. Ma la proprietà ha preferito orientarsi su nomi più giovani. Ed è per questo che è arrivato Palacios. Svendere Taremi (che a fine stagione potrebbe comunque portare nelle casse una plusvalenza) per prendere un difensore scartato come parametro zero avrebbe davvero poco senso, specie dopo quanto lo spagnolo ha fatto vedere in maglia giallorossa.

Ritorno in Spagna

Qualche settimana fa si parlava di un possibile ritorno in Spagna di Mario Hermoso già nel prossimo mercato di gennaio. In particolare, qualcuno ha ipotizzato un interesse da parte del Real Madrid, alle prese con un’emergenza in difesa dopo il nuovo infortunio di Militao.

Ed Hermoso, pur avendo giocato tanti anni nell’Atletico, non ha mai chiuso a questa possibilità. Per lo spagnolo sarebbe un onore vestire la maglia dei Blancos, dato che è cresciuto nell’Academy del Real Madrid. Per quel che si è visto, sembra che Hermoso sia un giocatore più adatto alla Liga che alla Serie A.

Alla Roma, malgrado il goal contro il Braga, nessuno vuole più dargli fiducia, e all’Inter non può sperare di trovare spazio… Magari potrebbe interessare ancora al Napoli, ma sempre come riserva.