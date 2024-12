Bomber da 46 gol in 52 partite: l’Inter può prenderlo a costo ridicolo

Clamorosa possibile opportunità di mercato per il club di Oaktree, che può sfruttare una clausola d’uscita davvero vantaggiosa

Da una parte, l’opportunità di portare a Milano un giovanissimo talento che farebbe felice la proprietà Oaktree, già portatrice di una politica contrassegnata dalla giusta attenzione ai gioielli ancora in erba. Dall’altra, la particolare situazione contrattuale del profilo messo nel mirino da Beppe Marotta, specialista dei colpi a costo zero. La situazione sembra tagliata appositamente per le abili grinfie del dirigente meneghino.

Parliamo di un calciatore di appena 18 anni che nell’anno solare ha realizzato qualcosa come 46 gol in 52 partite ufficiali tra le giovanili dell’ambizioso club britannico e quelle con la maglia della sua nazionale. Un predestinato. Uno che potrebbe fare il salto nel calcio che conta prima del previsto.

Passato all’Aston Villa dai Glasgow Rangers per soli 400mila euro nel luglio del 2022, il classe 2006 ha bruciato le tappe nelle Giovanili dei Villans. Più di qualcuno sostiene che se la squadra allenata da Unai Emery non annoverasse tra le proprie fila calibri di livello mondiale come Ollie Watkins e Jhon Duran , la punta centrale scozzese avrebbe già trovato spazio in Premier League, anziché ‘accontentarsi’ di segnare gol a valanga prima nella selezione Under 18 e poi nella squadra B del club di Birmingham.

Ad ogni modo, oltre ad essere appetibile a causa dei suoi numeri straordinari, Rory Wilson è diventato l’oggetto del desiderio dell’Inter anche, se non soprattutto, per un motivo ben specifico.

Clausola ridicola, l’Inter ci prova per il bomber

Come riferito dalla stampa inglese, le avances della dirigenza della società britannica per il rinnovo del contratto del giovane, stipulato nel gennaio del 2023 e avente validità fino al 30 giugno del 2025, non sono state recepite favorevolmente dall’entourage dell’attaccante. Che, tradotto, sogna di andar via.

Oltre all’interesse della Beneamata, sul bomber si sono affacciati i più prestigiosi club tedeschi, belgi e portoghesi. Una grande ammucchiata per il giovanissimo, su cui pende una clausola d’uscita che rende il tutto più appetitoso.

Oltre alla deadline contrattuale molto vicina infatti, Wilson può liberarsi per soli 270mila euro a partire dal 1 gennaio del 2025. Un’occasione davvero da non perdere per chi ha voglia di investire una cifra tutto sommato abbordabile per un talento destinato a far parlare di sé. Marotta, nemmeno a dirlo, sta monitorando con attenzione la questione, pronto a fare la sua offerta. Chissà che uno dei prodigi del calcio europeo non possa arrivare proprio a Milano..