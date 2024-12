Non solo Tonali, colpo dal Newcastle: Marotta chiede il maxi sconto

Si parla molto del futuro di Sandro Tonali sul calciomercato, ma potrebbe non essere l’unico calciatore del Newcastle a essere in ottica Inter

L’asse tra l’Italia e il Newcastle potrebbe andare avanti nei prossimi mesi e portare in dote grandi novità anche per i maggiori club di Serie A. È successo, per esempio, per Sandro Tonali, che si è trasferito in Inghilterra dopo un’offerta altissima presentata dai Magpies al Milan.

Ora il centrocampista può tornare nel nostro Paese, visto che le cose non stanno andando per nulla bene e l’ex Brescia non ha neanche la titolarità fissa assicurata, per cui il suo entourage e il suo attuale club cercheranno di trovare la soluzione e l’offerta giusta per trasferire ancora il centrocampista, stavolta con il percorso opposto.

Tonali è stato spesso accostato all’Inter, ma i margini tecnici ed economici non sono proprio quelli ideali per un trasferimento in nerazzurro – non è il reparto su cui la dirigenza vuole intervenire e non con quelle cifre. La Juventus resta sullo sfondo, ma intanto attenzione anche a un altro centrocampista in dote al Newcastle e che potrebbe essere particolarmente utile per implementare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Dopo Tonali, ecco Miley: un gigante inglese per il centrocampo

Se Tonali oggi non è un nome così concreto per l’Inter, lo stesso potrebbe non valere per Lewis Miley. Parliamo di un centrocampista molto giovane di soli 18 anni che nella scorsa stagione ha dimostrato di poter fare molto bene anche in un campionato competitivo come la Premier League.

È alto quasi 190 centimetri e garantisce grande fisicità in mezzo al campo, una caratteristica che ad oggi manca in mezzo al campo per i nerazzurri, anche a gara in corso. In questa stagione, il suo minutaggio si è abbassato tantissimo, tanto che non ha ancora giocato in campionato.

La sua valutazione era schizzata a 22 milioni di euro per il cartellino, ma ora è destinata ad abbassarsi e Marotta e Ausilio vogliono approfittarne. Per questo potrebbero presentare un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro e portare l’inglese in Serie A. Certo, non è semplice che il Newcastle accetti a queste condizioni sia perché non ha bisogno di incassare, sia perché crede ancora in questo talento e ha intenzione di concedergli un minutaggio importante nel prossimo futuro.