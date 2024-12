L’Inter risponde a Liberali: colpo tedesco, ha solo 16 anni

L’Inter punta un colpo importante dalla Germania: ha solo 16 anni e ne parlano tutti, è la risposta a Liberali, che ha già esordito con il Milan

Milan e Juventus stanno puntando molto sui giovani cresciuti nel loro settore giovanile. Forse è anche più facile visti i risultati altalenanti e le difficoltà di alcuni big, ma sicuramente i due club stanno coltivando le qualità dei ragazzi che già hanno dentro il dna di big così importanti.

Una delle ultime gemme che ha messo in evidenza il campionato italiano è sicuramente Liberali. Il trequartista ha giocato nell’ultimo scialbo match contro il Genoa ed è stato uno dei migliori in campo. In realtà, ciò è dovuto anche ai tanti voti negativi attribuiti ai calciatori rossoneri, ma comunque il talento del ragazzo è sotto gli occhi di tutti e non mancheranno altre chance per mettersi in mostra.

Anche l’Inter ha dalla sua parte giovani ragazzi pronti a rubare la scena, ma molti sono monitorati anche all’estero grazie a un lavoro di scouting certosino da parte della dirigenza e degli osservatori. Un trequartista di cui si è parlato a lungo in Germania negli ultimi giorni potrebbe scalare presto le gerarchie tra le priorità della Beneamata.

L’Inter punta Sakar, la risposta a Liberali: è tra i più giovani esordienti in Bundesliga

Faik Sakar, questo è il nome del giovanissimo calciatore del Lipsia che è già riuscito a esordire in Bundesliga con la maglia del Lipsia, una società che ha sfornato parecchi talenti davvero importanti negli ultimi anni, alcuni arrivati a valere decine di milioni di euro.

Il gioiello tedesco ha giocato solo uno spezzone, ma ciò è bastato per entrare nella top 10 dei calciatori più giovani ad aver siglato la loro prima presenza in Bundesliga. Insomma, tutte le premesse lasciano intendere che ha di fronte a sé una grande carriera e proprio per questo l’Inter monitorerà con grande attenzione le sue prestazioni.

Al momento, l’investimento per acquistarlo non è così alto e ovviamente per il momento verrebbe aggregato alla Primavera, anche per iniziare a masticare il calcio italiano, magari con altre chance in prima squadra, stavolta a Milano. Certo, bisogna capire se il Lipsia sia davvero disposto a perdere il suo cartellino, anche perché il club tedesco ha già dimostrato di puntare forte su di lui.