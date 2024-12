Emergenza in difesa, Inzaghi: “Problemi per de Vrij e Darmian”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del prossimo match di campionato fra Inter e Como, dallo studio tattico alle condizioni dei difensori

Prima di approcciarsi con disinvoltura alla breve sosta Natalizia, l’Inter dovrà affrontare fra le mura interne di casa a San Siro il Como in una sfida dal risultato tutt’altro che scontato.

Va infatti ricordato che i nerazzurri, uscenti da una settimana vincente sia in Serie A che in Coppa Italia rispettivamente a scapito di Lazio e Udinese, devono fare i conti con alcune situazioni d’organico piuttosto delicate. Sulla base degli ultimi aggiornamenti rilevati sui campetti d’allenamento di Appiano Gentile, il centrale Stefan de Vrij non è al meglio della condizione e oggi ha salutato il resto del gruppo in anticipo.

Al fine di tamponare la situazione, Inzaghi ha testato un inedito terzetto difensivo in allenamento composto da Carlos Augusto, Alessandro Bastoni e Yann Bisseck. A tal proposito ed in relazione alle sensazioni della vigila è intervenuto il tecnico Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa di rito pre-partita.

INTER-COMO – “Conosciamo le difficoltà che incontreremo nella partita di domani. Fabregas ha dimostrato le sue qualità assieme alla sua squadra, sarà complicato. Bisogna fare attenzione”

PROBLEMI IN DIFESA – “Siamo in un momento dove abbiamo delle difficoltà in difesa. Ci mancano Pavard ed Acerbi, hanno problemi sia de Vrij che Darmian. Domani mattina valuteremo se sono recuperabili per la partita, abbiamo qualche speranza. Se non dovessero essere disponibili valuteremo chi farà il centrale e chi farà il terzo”

BILANCIO 2024 – “Mi sento apprezzato all’interno della società e nell’ambiente. Concluderemo il 2024 con un bilancio parziale perché mancano ancora due partite molto importanti, ma siamo consapevoli dell’importanza dell’anno trascorso perché abbiamo portato a casa la Seconda Stella”

PROSPETTIVE 2025 – “Bisogna sempre lavorare per migliorarsi. In questo campionato tutte le squadre corrono e c’è grande competitività. Dobbiamo fare un ulteriore step, lo scorso anno era un testa a testa con una solda squadra. Stavolta siamo in tre o quattro a giocare per il titolo”

PREMIO RINNOVO – “È un desiderio. Questo è il quarto anno, poi quando sto bene in una società come quello che sta accadendo qui ne sono gratificato e mi piacerebbe restare per altro tempo ancora”

INFORTUNI e MERCATO – “Finora è stato un tour de force. Nella settimana del rinvio della partita di Firenze abbiamo giocato meno, ma in attacco e centrocampo possiamo alternare giocatori. In difesa abbiamo potuto cambiare poco. L’augurio è che gli infortunati possano tornare presto. Ad oggi nessuno ha espresso l’intenzione di andar via sul mercato. So che il presidente e la dirigenza si stanno guardando attorno, ma non ci penso. Quel che mi preme è chiudere l’anno a partire dalla partita di domani”

BISSECK o BASTONI – “Il tedesco ha fatto benissimo come centrale, probabilmente l’avrei schierato se non ci fossero stati problemi per Darmian a destra. A quel punto potrebbe subentrare Bastoni, mentre uno fra Palacios e Carlos Augusto potrebbe giocare come braccetto a sinistra”

NICO PAZ e COMO– “Ha qualità e un ottimo piede, farà una grande carriera. Non lo conosco ma me ne hanno parlato bene, settimanalmente fa bene. Il Como è una squadra tecnica e con ottimi principi. Nella prima parte di stagione non è stata premiata, adesso sta avendo il suo momento come accaduto contro la Roma”

CALCIATORI GIOVANI IN FUTURO – “Se ne parlerà a tempo debito. Finora si è parlato poco di mercato, io non precludo nulla né sui giovani né sugli esperti. Soprattutto se questi ultimi arrivano in squadra come hanno fatto gli ultimi arrivati. Se aiutano, io sono il primo a dare loro il benvenuto”

BARELLA – “Si è allenato bene ieri e bene oggi. Farò le mie valutazioni con calma, riguarderò i dati ma sembra che stia in forma. Come anche i compagni di reparto. Deciderò domani ma sarà sicuramente disponibile”

ZHANG e NUOVA PROPRIETÀ – “Mi sono sentito con Steven per scambiarci gli auguri. La gestione societaria è cambiata ma la struttura è la stessa, la direzione è la stessa. Oaktree è vicina a noi come lo era Zhang in passato. Sono tutti contenti quando l’Inter raggiunge livelli come accaduto nei mesi passati. Cercheremo di fare del nostro meglio per restare in cima”