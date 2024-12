Hanno urgenza di cederlo: Marotta fiuta l’affare e incastra Giuntoli

Le strade del mercato dell’Inter e del mercato della Juventus potrebbero intrecciarsi nella sessione di gennaio. Il bisogno di fare cassa facilita l’affare

Dopo aver dato vita ad uno dei derby d’Italia più avvincenti della storia lo scorso 27 ottobre sul campo di San Siro, finito con il clamoroso risultato di 4-4, Inter e Juventus adesso sono pronte a darsi battaglia sul terreno del calciomercato.

I due club più vincenti tra i confini nazionali, come spesso amano ribadire per bocca dei loro uomini mercato Marotta e Giuntoli, sono sempre vigili qualora si presentassero delle occasioni. La situazione economica dei campioni d’Italia – reduci dal passaggio di società dalla famiglia Zhang al gruppo Oaktree – così come quella della Vecchia Signora (che la scorsa estate ha speso quasi 200 milioni di euro per rinforzare la rosa), non permette di fare spese pazze a gennaio.

Questo non significa che Simone Inzaghi e Thiago Motta non possano sperare nell’arrivo di qualche giocatore che possa dare una mano ad affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Le similitudine finiscono qua, perché mentre per l’Inter fare mercato in inverno è un modo per anticipare le mosse di giugno, per la Juve c’è la necessità di rimpiazzare i diversi infortunati e colmare le lacune di una squadra costruita male.

Calciomercato Inter, duello con la Juve per Christensen del Barcellona

Tra i giocatori che piacciono sia all’Inter che alla Juventus, non è un mistero, c’è Andreas Christensen. Si tratta di un difensore centrale danese classe 1996 che milita attualmente nel Barcellona, con cui ha un contratto fino al 2026.

Dalla Spagna arrivano importanti novità in merito al futuro dell’ex Chelsea. Secondo quanto si legge sul portale iberico ‘El Gol Digital’, in particolare, il club catalano avrebbe “urgente bisogno di trovare un acquirente per Christensen nella sessione invernale di calciomercato per permettersi di tesserare Dani Olmo“.

Attualmente ai box per una infiammazione al tendine d’Achille, il nazionale danese ha collezionato appena 26 minuti nella Liga spagnola. Il tecnico Hansi Flick avrebbe già dato il benestare alla sua partenza, ritenendo il pacchetto arretrato blaugrana in grado di far fronte alla sua assenza.

Sbarcato a Barcellona nell’estate del 2022 da free agent, a gennaio può trasferirsi a prezzo di saldo, che garantirebbe comunque una plusvalenza alla società di Joan Laporta. Detto che su Christensen ci sono anche formazioni della Premier League inglese, ad oggi la Serie A sembra comunque la destinazione più probabile per il suo futuro. Staremo a vedere chi la spunterà.