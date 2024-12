Ha dato l’ok: arriva al posto di Arnautovic, contratto importante

Il centravanti austriaco piace in Serie A ma dovrebbe restare all’Inter fino al termine del contratto, la dirigenza di un club pretendente punta ad una soluzione differente

Ci si avvicina sempre più alla conclusione dell’anno solare, mentre si intensifica la sensazione che la strategia promossa dalla dirigenza nerazzurra di trattenere a sé Marko Arnautovic a completamento del reparto offensivo non abbia portato i frutti sperati.

Dopo l’arrivo di Mehdi Taremi, etichettato da subito come terzo attaccante e reduce anche da una fase pre-stagione decisamente positiva, l’Inter ha chiuso le porte per nuovi acquisti reinvestendo ancora sul centravanti austriaco. Simone Inzaghi ha potuto dunque riaccogliere un volto già noto ma mai inseritosi alla perfezione negli schemi di squadra, specie per via di una condizione fisica disturbata da continui infortuni.

Nonostante i ricorrenti accostamenti di Arnautovic sul mercato in vista dell’imminente apertura della sessione invernale di riparazione, l’Inter sarebbe comunque intenzionata a trattenerlo fino alla scadenza del suo contratto del prossimo giugno 2025. Così da permettergli di sondare con maggiore tranquillità le opzioni future, con MLS e Saudi Pro League sempre sullo sfondo.

Nelle ultime ore si sono tuttavia susseguite indiscrezioni sulla possibilità di vedere Arnautovic lontano dall’Inter a partire dalle prossime settimane, facendo leva sull’interesse da parte del Torino di ricercare in via emergenziale un attaccante che sostituisca l’infortunato Duvan Zapata fino alla fine dei giochi di campionato.

L’austriaco rappresenta di fatto una possibilità ma il club granata dovrebbe mettere in conto una proposta da almeno un anno e mezzo, pagando oltretutto all’Inter una somma simbolica per il trasferimento a titolo definitivo. Diverso è invece l’approccio verso Beto, ex centravanti dell’Udinese oggi in forze all’Everton.

Beto come Arnautovic, pista più semplice per il Torino

Il prestante portoghese non sta attraversando un momento fortunoso in Premier League e avrebbe espresso il desiderio di fare rientro in Serie A.

A parità di condizioni economiche contrattuali con Arnautovic, sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni e mezzo stagionali, raggiungere Beto sarebbe certamente più semplice per il Torino. Perché il club inglese proprietario del suo cartellino potrebbe lasciarlo partire a mezzo di una formula di prestito, senza far avventurare Urbano Cairo in affari maggiormente impegnativi.

Salvo sorprese, il calciatore dell’Inter dovrebbe dunque restare a Milano con l’eventualità di una proroga speciale relativa alla scadenza di contratto che sia funzionale alla partecipazione al prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti.