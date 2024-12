Offerta Inter da 20 milioni: nome mai uscito, lo finanzia una cessione a sorpresa

Il mercato nerazzurro si arricchisce di un nuovo obiettivo. Marotta ha lavorato sotto traccia ed è pronto a fare la sua offerta

Compito di un bravo dirigente è quello di riuscire a tenere celate le trattative di calciomercato. Ed in questo l’Inter può puntare su una squadra davvero imbattibile. Dal presidente Marotta al direttore sportivo Ausilio passando per il vice ds Baccin.

Con l’avvento di Oaktree, che ha rilevato il club nerazzurro dalla famiglia Zhang, il focus si è un po’ spostato. Adesso non si cercano più soltanto occasioni a parametro zero, puntando su giocatori fatti e finiti spesso in là con gli anni. Il fondo americano è pronto a investire su talenti giovani e futuribili. Non sorprende più di tanto, allora, che sul taccuino dell’Inter sia finito il nome di Mads Hermansen.

Si tratta di un portiere danese di 24 anni che milita attualmente in Premier League con il Leicester. Le Foxes lo hanno acquisto nell’estate del 2023 dal Brondby per poco meno di 8 milioni di euro, ma il suo valore è già raddoppiato. Nonostante la formazioni di Ruud van Nistelrooy non navighi in buone acque (diciassettesimo posto nel campionato inglese a due punti dalla zona retrocessione, ndr), il giovane estremo difensore si è messo in mostra per i suoi riflessi e l’agilità tra i pali, ma anche per un buon gioco con i piedi.

Calciomercato Inter, idea Hermansen: ecco come può arrivare

Con Sommer che, pur continuando a garantire un ottimo rendimento, ha già compiuto 36 anni, è normale che l’Inter abbia iniziato a cercare un altro portiere. Hermansen potrebbe giocarsi il posto da titolare con Josep Martinez quando lo svizzero avrà appeso i guantoni al chiodo.

Per battere la folta concorrenza dei club della Premier inglese, secondo quanto si legge sul sito ‘fichajes.net’, i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta da 20 milioni di euro al Leicester. Una cifra importante che in Viale della Liberazione contano di racimolare con qualche cessione che non vada ad intaccare l’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il maggiore indiziato, in tal senso, risponde al nome di Valentin Carboni.

La stagione del fantasista argentino classe 2005 è finita ancor prima di iniziare: dato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Marsiglia, è riuscito a mettere insieme appena cento minuto in Ligue 1 prima della rottura del legamento crociato che lo ha costretto ad operarsi e che lo terrà fuori fino a maggio. L’Inter non sembra intenzionata a puntare su di lui per il futuro e a fronte della giusta offerta è disposta a farlo partire.