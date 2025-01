L’Inter è una macchina da gol: Inzaghi festeggia un nuovo record

Il percorso dell’Inter va avanti in Serie A come in Champions League: Inzaghi può festeggiare un nuovo record per la Beneamata

L’Inter ha chiuso il 2024 con un tre a zero piuttosto netto contro il Cagliari. Si è trattato dell’ennesimo grande risultato nell’ultimo periodo per la Beneamata, che sta mostrando una fase difensiva ineccepibile, ma anche un reparto offensivo che continua a fare parecchio bene.

In Serie A, i nerazzurri hanno il migliore attacco nonostante una gara in meno giocata e hanno totalizzato già 45 gol: nessuno ha fatto meglio finora nel nostro campionato. Certo, nei dati dell’ultimo periodo incidono i sei gol rifilati alla Lazio, ma resta un gioco accerchiante a cui tutti gli avversari fanno molta fatica a dare un freno.

Se si pensa che a questi dati manca all’appello Lautaro Martinez, è chiaro che il potenziale di questa squadra è ancora più importante rispetto a quanto stiamo vedendo oggi. Negli ultimi giorni, si parla tanto dei record e degli ottimi dati che riguardano i nerazzurri alle porte dell’avventura in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Tra i tanti numeri positivi, ce n’è uno che sta facendo il giro d’Europa nelle ultime settimane.

L’Inter ha già mandato in gol 18 giocatori in stagione

Anche in questo caso, la tattica si traduce in numeri: l’Inter ha già mandato in rete 18 giocatori diversi in questa stagione, di cui 15 in Serie A. L’ultimo che si è aggiunto alla lista è Alessandro Bastoni, autore del gol che ha sbloccato il risultato contro il Cagliari in Sardegna.

Ciò vuol dire che Inzaghi, con i continui movimenti che detta ai suoi calciatori in campo, porta talmente tanti e diversi calciatori in zona gol da essere assolutamente imprevedibile negli schemi tattici offensivi e poter arrivare a prevalere su tutte le difese alla lunga.

Non a caso, negli ultimi match spesso l’Inter ha accelerato nel secondo tempo ed è riuscita a sbloccare partite che non si erano messe bene. Diversificare i marcatori è davvero molto importante per qualsiasi big, soprattutto nel caso dei nerazzurri che non eccellono nell’uno contro uno e Inzaghi ci sta riuscendo nel migliore dei modi.