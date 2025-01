Bye-Bye Inter, vola in Premier: preaccordo con l’Arsenal

Potrebbe essere svanito un obiettivo di mercato dell’Inter. Accelerata decisiva dell’Arsenal e possibile chiusura già a Gennaio

Archiviato il 2024 con la brillante vittoria di Cagliari, l’Inter è volata a Riyad per partecipare alla Final Four di Supercoppa Italiana con l’obiettivo di conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva.

L’Inter si giocherà l’accesso alla finale del 6 Gennaio contro l’Atalanta in semifinale, giovedì 2 gennaio, lo stesso giorno in cui comincerà la sessione invernale di calciomercato nella quale i nerazzurri saranno, di fatto, spettatori con la confermata intenzione di non stravolgere l’organico a disposizione di Inzaghi.

Gli unici in bilico sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic, in scadenza di contratto a fine stagione. In particolare, l’attaccante austriaco è uno degli obiettivi di mercato del Torino che, a gennaio, ingaggerà un nuovo centravanti per sostituire l’infortunato Zapata. Qualora dovesse essere ceduto, Arnautovic non dovrebbe essere rimpiazzato. La volontà di Inzaghi è comunque quella di trattenerlo alla stregua di Correa che, dopo l’exploit con il Verona, non ha trovato più spazio.

Inter, sfumato un obiettivo: affondo decisivo dell’Arsenal

Ribadita l’intenzione di non muoversi a Gennaio, l’Inter resta comunque vigile sul mercato e monitora i potenziali obiettivi futuri. Tanti i nomi accostati ai nerazzurri, dagli argentini Castro del Bologna e Aguirre del Boca Juniors a Jonathan David del Lille, passando per i difensori Bijol, Tah e Beukema. Uno dei profili seguiti in passato dall’Inter si appresta già a cambiare con l’Arsenal pronta all’affondo finale.

Ci riferiamo al talento spagnolo Alberto Moleiro del Las Palmas. Classe 2003 e considerato in patria come il nuovo Pedri, Moleiro è un attaccante poliedrico che sa giocare tra le linee alle spalle delle punte oppure come esterno offensivo con la predilezione per la fascia sinistra.

In questa stagione con il Las Palmas ha collezionato 4 gol in 17 presenze, uno score che avrebbe convinto l’Arsenal ad anticipare la concorrenza, pagando la clausola rescissoria di 60 milioni per liberarlo dal club canario con il quale è legato da un contratto fino al 2028, rinnovato lo scorso anno. E’ il Mirror a confermare un possibile pre accordo già raggiunto tra i due club e la ferma intenzione dei Gunners di investire su Moleiro. Non è escluso che ciò possa avvenire già nell’imminente sessione invernale di calciomercato.

Il giovane talento spagnolo è un profilo su cui punta moltissimo Arteta che potrebbe utilizzarlo sia in attacco al posto Sakha e Martinelli oppure anche in posizione arretrata come potenziale alternativa del capitano Odegaard. Oltreché dall’Inter, Moleiro era stato seguito anche dal Barcellona che ha provato a prenderlo prima del citato rinnovo con il Las Palmas e l’inserimento della clausola da 60 milioni.

Con il possibile arrivo di Moleiro, l’Arsenal conferma l’intenzione di voler costruire una squadra giovane e vincente, stessa ambizione di OakTree che vuole puntare per l’Inter del futuro su calciatori di talento e prospettiva per ringiovanire l’organico in tutti i reparti.