Inter-Atalanta gratis: diretta tv e streaming, dove vedere la Supercoppa

Inter-Atalanta è la prima semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana. Tutte le indicazioni su dove vederla mercoledì 2 gennaio dalle 20

La Final Four di Supercoppa Italiana inaugura il 2025 del calcio italiano. A Riyad, Inter, Juventus, Milan e Atalanta si sfideranno per la conquista del primo trofeo dell’anno, vinto nelle ultime tre edizioni proprio dai nerazzurri.

Da quanto è arrivato sulla panchina dell’Inter, Inzaghi ha sempre trionfato in Supercoppa. Nel 2022, vittoria a San Siro con gol decisivo di Alexis Sanchez ai supplementari nel 2-1 contro la Juve. L’anno seguente, netto il 3-0 rifilato al Milan nella prima finale di Riyad disputata in gara unica. Nel 2023, infine, l’Inter si è imposta nella prima edizione della Supercoppa con il nuovo format, superando la Lazio in semifinale (3-0) e il Napoli all’epilogo con il gol di Lautaro Martinez al 91′.

Delle tre edizioni citate, solo nella prima, quella del 2022, l’Inter si è presentata da campione d’Italia in carica.

La conferma del titolo in Supercoppa passa per i nerazzurri dalla semifinale con l’Atalanta, in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20. Chi vince affronterà nella finale del 6 gennaio, Juventus o Milan, in campo venerdì 3 gennaio alla stessa ora. Confermato il regolamento dello scorso anno che prevede, in caso di parità al 90′ in tutte le partite, la conclusione ai calci di rigore senza tempi supplementari.

Inter-Atalanta, dove vedere la semifinale di Supercoppa

Quello in Supercoppa è il secondo confronto stagionale tra Inter e Atalanta. L’altro, disputato in campionato a fine agosto a San Siro, è stato vinto nettamente dai nerazzurri per 4-0. Nessun turnover per Inzaghi che deve rinunciare agli infortunati Pavard e Acerbi. In difesa Bisseck completerà la linea a tre con Bastoni e De Vrij. Tutti confermati gli altri titolari con Dumfries di nuovo preferito a Darmian a destra. In avanti spazio a Thuram e Lautaro Martinez.

Defezione importanti anche nell’Atalanta. Oltre al lungo degente Scamacca, Gasperini non potrà schierare Retegui che non ha recuperato dall’infortunio muscolare subito prima di Natale contro l’Empoli. Fuori anche l’ex Cuadrado. In dubbio Ruggeri.

Tutte le partite di Supercoppa Italiana saranno trasmesse in esclusiva, gratuitamente, su Canale 5 dalle ore 20 con l’ampio pre e post partita condotto da Monica Bertini. La telecronaca di Inter-Atalanta sarà affidata a Massimo Callegari con commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordo campo, Alessio Conti e Daniele Miceli. Inter-Atalanta, infine, sarà visibile gratuitamente in streaming sul sito di sportmediaset o sull’app Mediaset Infinity. Quest’ultima è disponibile in tutti gli store digitali. Per accedere ai contenuti è necessaria la registrazione gratuita.