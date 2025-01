Inzaghi, numeri da record: un top club si inserisce per evitare un altro rinnovo

Il tecnico dell’Inter ha concluso un 2024 pazzesco e Marotta potrebbe allungargli ulteriormente il contratto. Ma attenzione all’offerta da capogiro

Il 2024 è un anno che rimarrà nella storia dell’Inter, non solo perché è arrivato il ventesimo scudetto della seconda stella. Sotta la guida di Simone Inzaghi, infatti, i nerazzurri hanno avuto un rendimento in Serie A tale da far registrare diversi record a livello di top campionati in Europa.

Il primo dato che balza agli occhi è il numero di vittorie nell’anno solare: 27, le stesse del Real Madrid. Per quanto riguarda i punti totali conquistati, i nerazzurri sono secondi con 89 contro i 90 delle Merengues. Secondo posto anche per numero di gol fatti (92 contro i 96 del Barcellona) e per le reti subite (29 contro le 25 dell’Arsenal). All’Inter spetta invece il primato in solitaria per il numero di calciatori diversi che hanno segnato almeno una volta (15), così come quello delle marcature siglate dai difensori: ben dodici.

Numeri sui quali è impresso il marchio del tecnico piacentino, bravo a proporre un calcio sempre molto offensivo, ma tenendo ben a mente la fase difensiva. Per questo l’Inter, lo scorso luglio, gli ha rinnovato il contratto fino al 2026, ma non basta. Il presidente Beppe Marotta ha dichiarato che l’avventura di Inzaghi in nerazzurro non è nemmeno a metà e già sta studiando un ulteriore prolungamento fino al 2028. Ma c’à da fare i conti con un top club che ha messo gli occhi su di lui.

Inter, Inzaghi ancora nel mirino del Manchester United: partenza in salita per Amorim

Attualmente Inzaghi è l’allenatore più pagato della Serie A con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. Ma dall’Inghilterra potrebbe arrivare un’offerta molto più ricca da parte del Manchester United. Nonostante il recente avvicendamento in panchina, infatti, il tecnico nerazzurro resta nel mirino dei Red Devils.

Questo perché il rendimento di Ruben Amorim, subentrato ad Erik ten Hag durante la pausa delle Nazionali di novembre, non è stato affatto positivo nelle prime dieci partite in panchina. Dopo il pareggio all’esordio contro il modesto Ipswich, infatti, sono arrivate quattro vittorie: due in Europa League e due in Premier League, tra cui quella nel derby contro il Manchester City.

Ma soprattutto sono arrivate cinque sconfitte: quattro in campionato contro avversarie sulla carta non irresistibili come Bournemouth in casa e Wolverhampton in trasferta ed una in Coppa di Lega inglese che è valsa l’eliminazione ai quarti ad opera del Tottenham. Insomma, la dirigenza del Manchester United ha già messo sotto esame l’allenatore portoghese e non ha mai del tutto abbandonato la pista Inzaghi. Al termine della stagione si farà un bilancio e si capirà se proseguire con Amorim o dare l’assalto al tecnico dell’Inter.