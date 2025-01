La verità su Pellegrini all’Inter: tempi, costi e l’idea di Oaktree | INTERLIVE

Il futuro di Lorenzo Pellegrini appare sempre più incerto in casa Roma: l’Inter è stata accostata a più riprese al centrocampista, come stanno le cose

La Roma sta cercando di risalire in classifica dopo una prima parte di anno terribile per i giallorossi, che si sono ritrovati nelle retrovie in classifica e ben lontani dalle prime della classe. Dopo due cambi di allenatore e tanta voglia di futuro, è arrivato Claudio Ranieri a tentare di sistemare le cose e a programmare la prossima stagione, ma ciò non ha placato la voglia di rivoluzionare la squadra.

Tra i calciatori sul piede di partenza e che sembra aver smarrito un rapporto positivo con i tifosi, c’è sicuramente Lorenzo Pellegrini. Nonostante la fascia di capitano al braccio, continua a ricevere parecchie critiche per le sue prestazioni e ora ha anche perso il posto da titolare.

Anche nell’ultimo match contro il Milan, il centrocampista della Nazionale non è entrato bene in campo e ha fallito una ghiotta occasione nei minuti finali della partita. La scollatura tra le parti sembra ormai impossibile da ricomporre, tanto che si parla di un addio che potrebbe verificarsi molto presto sul calciomercato. Se ne parla per giugno, ma potrebbero esserci delle chance già a gennaio.

Inter su Pellegrini: come stanno davvero le cose

Negli scorsi giorni, si è parlato molto di un possibile trasferimento di Pellegrini all’Inter. Secondo diversi quotidiani italiani, l’operazione è già ben avviata e il club nerazzurro è in pole position per la mezzala.

Secondo quanto risulta a ‘InterLive.it‘, il calciatore piace a Inzaghi, ma in quel ruolo i nerazzurri si sentono coperti molto bene dopo l’arrivo di Piotr Zielinski a parametro zero. In quella zona di campo, con caratteristiche simili, c’è il polacco, ma anche Barella, Mkhitaryan e infine Frattesi, che può dare capacità un po’ diverse a gara in corso o anche dal primo minuto in alcuni casi.

Oaktree ha imposto una linea giovane e il taglio del monte ingaggi, per cui Pellegrini non rientra proprio in questo diktat. Il centrocampista della Roma compirà 29 anni e ha uno stipendio da circa 4 milioni di euro a stagione, per cui è davvero difficile che l’Inter decida di portare a termine un investimento del genere. Poi, c’è anche un problema di concorrenza, visto che difficilmente l’ex Sassuolo avrebbe un posto da titolare fisso. Insomma, le premesse per l’operazione non sono proprio positive.