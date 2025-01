Inter-Atalanta, Inzaghi è un martello: “Denzel!”. Grande paura nerazzurra

Inter e Atalanta si stanno sfidando per la semifinale di Supercoppa italiana: un episodio tra Inzaghi e Dumfries ha colpito tutti

Lo spettacolo non sta mancando finora tra Inter e Atalanta in Arabia Saudita, ma per Simone Inzaghi è tanta la rabbia per com’è andata la prima frazione di gioco tra i due club nerazzurri. Sicuramente i meneghini hanno avuto molte più chance di andare a segno, molte capitate tra i piedi di Lautaro Martinez, ma ancora il punteggio è di 0-0, un po’ per imprecisioni dell’argentino, un po’ per le grandi parate di Carnesecchi.

E quando si sbaglia tanto, è anche più facile subire. È successo poco prima della metà del primo tempo, quando Scalvini si è ritrovato tutto solo in area di rigore, a pochi passi da Sommer, ma non è riuscito a segnare. Un grande spavento per Inzaghi, che ha aumentato subito dopo i decibel delle sue urla.

Dopo un contrasto non andato a buon fine, ha iniziato a gridare “Denzel!” in direzione di Dumfries, l’esterno più vicino alla sua panchina. È stato un modo per richiamare l’attenzione dei suoi, anche se nel primo tempo finora è mancato davvero solo il gol.

Inter-Atalanta, contatto in area Dumfries-De Roon: la decisione di Chiffi

Il grande protagonista del match per i primi 45′ è stato comunque il portiere dell’Atalanta. Carnesecchi ha confermato un momento di forma pazzesco con almeno tre interventi miracolosi per il suo risultato e senza commettere nessun errore.

Inzaghi ha fatto notare quanto stava avvenendo all’indirizzo della sua panchina, con una buona dose di frustrazione, sottolineando: “Ma l’ha parata ancora Carnesecchi!?“. E vedremo se anche questo stupore cadrà nel secondo tempo. Di sicuro, ora l’Inter non può farsi prendere dalla frustazione.

Sul finale della prima frazione di gioco, però, l’Atalanta è tornata a tremare. Dopo una grande combinazione con Barella e Lautaro, Dumfries si è trovato a pochi passi da Carnesecchi, ma è stato contrastato da Ruggeri e il pallone è rimasto indietro. In molti hanno gridato al calcio di rigore, l’episodio resta dubbio, ma Chiffi da pochi passi ha detto di proseguire e non è andato al Var.