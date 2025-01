Inzaghi lancia l’allarme Thuram e difende Lautaro | Frecciata di Gasperini: “Fallo netto”

Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta e la qualificazione alla finale di Supercoppa italiana

Dopo una partita tosta e ricca di molte emozioni dall’una e dall’altra parte, l’Inter è riuscita a disfarsi dei bergamaschi con il risultato di 2-0 e dopo una doppietta incredibile e spettacolare di Denzel Dumfries. L’olandese ha tolto le castagne dal fuoco dopo un primo tempo in cui erano arrivate davvero tante occasioni da rete, soprattutto tra i piedi di Lautaro Martinez.

L’argentino ha provato in tutti i modi a dare continuità sotto porta dopo essersi sbloccato contro il Cagliari, ma ha trovato di fronte un grande Carnesecchi e poi è inciampato in una serie di errori incredibili per uno con le sue qualità tecniche.

Di questo e di altri temi ha parlato Simone Inzaghi a fine partita. Ai microfoni di ‘Mediaset’, l’allenatore ex Lazio ha difeso ancora una volta il suo capitano: “Chiaramente in un paio di occasioni, ha trovato un Carnesecchi che gli ha fatto due parate straordinarie. Noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, loro devono lavorare tantissimo per noi. Il gol è importantissimo, ma la cosa più importante è che l’Inter vinca le partite“.

Ed è scattato l’allarme anche per Thuram, dopo la sostituzione a fine primo tempo: “Non so ancora dire se ci sarà in finale. Ha detto di non sentirsi libero, vedremo nei prossimi giorni se riuscirà a esserci insieme allo staff medico”.

Gasperini si lamenta a fine partita: “Fallo netto su Scalvini”

Ancora Inzaghi ha riservato parole al miele per i suoi ragazzi, capaci di strappare il pass per la finale: “Non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore. Volevamo la finale, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto una partita di grande concentrazione e tecnica”.

Anche Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni di ‘Mediaset’ e ha subito precisato, per via delle scelte di formazione: “Non ho snobbato la Supercoppa“. E non ha fatto mancare una frecciata in occasione del primo gol dell’Inter: “Il calcio d’angolo non c’era ed era fallo netto su Scalvini, che non riesce a saltare”.