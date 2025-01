Pagelle e tabellino Inter-Atalanta 2-0: Dumfries travolgente, Lautaro lento e disgraziato

Tabellino, top e flop della semifinale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e l’Atalanta andata in scena al Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita

Simone Inzaghi schiera per la prima gara in terra saudita la formazione migliore, con i tre titolarissimi a centrocampo e Thuram e Lautaro in attacco. Gasperini, invece, rilancia dal 1′ Scalvini e lascia in panchina uomini chiave come Bellanova, Ederson, Pasalic, Lookman e De Ketelaere.

Al 9′ c’è già il mezzo miracolo di Carnesecchi sulla botta sporca di Lautaro da due passi. La Dea non si spaventa, e prova a far male quando Scalvini si trova da solo davanti a Sommer al 15′: il suo colpo di testa è, per fortuna, particolarmente clemente con Sommer. Cinque minuti, dopo il portiere dell’Atalanta ferma prima Lautaro, che tira da fuori area senza riuscire a sfruttare un’ottima ripartenza, e poi, sulla respinta, si oppone scenograficamente anche a Dimarco.

Il Toro spara alto al 39′ ben imbeccato da Thuram. Poi, al 42′, è Dumfries a sprecare, arrivando a pochi centimetri da Carnesecchi senza calciare. I nerazzurri reclamano un rigore che non c’è. Si chiude così il primo tempo: uno 0-0 che sta stretto soprattutto agli uomini di Inzaghi.

Al 48′, sugli sviluppi di un angolo incerto, Denzel Dumfries prova una lenta rovesciata e la mette dentro. L’arbitro sembra tentato dall’annullare, aspetta l’ok dalla VAR che tace: è goal. L’olandese sembra inarrestabile: al 60′, dopo una ripartenza un po’ macchinosa, la piazza di piatto, in modo potente e angolato, dal limite, fulminando Carnesecchi. Al 69′ il portiere della Dea ferma ancora Lautaro Martinez. Ederson segna al 72′, l’arbitro richiama in causa la VAR e, alla fine, annulla per fuorigioco… Sul finale Sommer si mette in luce con una doppia parata da fenomeno (prima su Djimstiti e poi su Lookman).

Top e flop di Inter-Atalanta

TOP

DUMFRIES – 7,5 – Come laterale non è sempre perfetto, ma come attaccante aggiunto è strepitoso: un goal da numero 10 e poi una seconda rete da punta di mestiere. Trascina l’Inter.

BISSECK – 7 – Attento in copertura e molto incisivo nelle progressioni e nel dialogo con i compagni. Gioca con maturità.

MKHITARYAN – 7 – Interpreta la gara meglio di tutti i compagni di reparto: sbaglia alcuni appoggi ma è presente in quasi tutti i momenti caldi della partita, sia in affondo che in chiusura. Nel secondo tempo è più a fuoco.

SOMMER – 7 – Gioca da libero per tutto il primo tempo. Nel finale del secondo tempo devia due conclusioni ravvicinate dell’Atalanta proteggendo la squadra come un vero paladino.

FLOP

LAUTARO – 5 – Provano in tutti i modi a farlo segnare ma, per sfortuna, capacità altrui o propria incapacità, il Toro finisce sempre per scontrarsi con i guantoni o i piedi di Carnesecchi. E quando il portiere dell’Atalanta non ci arriva, soffre a turno uno dei difensori avversari. Si muove con troppa lentezza. L’impegno c’è. Manca tutto il resto. È nel suo periodo disgraziato… L’azione simbolo è quella che gli capita al 93′: riconquista palla con caparbietà, punta l’area e tira nel modo più sciagurato possibile.

TAREMI – 5,5 – Entra a inizio secondo tempo ma si vede solo quando non riesce a ricevere il pallone che poi finisce a Dumfries per il 2-0 dell’Inter. Alla fine, per generosità, cerca di aiutare Lautaro a segnare, dimenticandosi di essere una punta.

Tabellino della semifinale di Supercoppa Italiana

Inter-Atalanta

48′, 60′, Dumfries

INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7, de Vrij 6,5, Bastoni 6 (68′, Carlos Augusto 6); Dumfries 7,5, Barella 6,5 (80′, Frattesi sv), Calhanoglu 6,5 (68′, Asllani 6), Mkhitaryan 7, Dimarco 6,5 (75′, Darmian 6); Thuram 6 (45′, Taremi 5,5), Lautaro 5. All. Inzaghi 7

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Kossounou 5,5 (68′, Palestra 6), Hien 6, Kolasinac 5,5; Zappacosta 5,5, De Roon 6, Scalvini 6 (62′, Djimstiti 6), Ruggeri 6 (55′, Ederson 6,5); Samardzic 6 (55′, De Kataleare 6,5), Brescianini 6; Zaniolo 5,5 (55′, Lookman 6). All. Gasperini 6

Arbitro: Daniele Chiffi 5,5

Ammoniti: 27′, Scalvini, 89′, Palestra