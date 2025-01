Tomori subito all’Inter, follia Inter-Milan: “Domani lo scambio”

Fikayo Tomori, seguito dalla Juve, dal Napoli e da vari club turchi, potrebbe finire anche all’Inter: si vocifera di uno scambio assurdo

L’arrivo di Sergio Conceicao al Milan ha di fatto bloccato il passaggio di Tomori alla Juve. Pareva che il club bianconero avesse ormai già raggiunto un principio di accordo con il Milan per un prestito con diritto di riscatto e che Giuntoli fosse anche riuscito a convincere il difensore inglese. Conceicao ha tuttavia chiesto che Tomori non fosse ceduto subito: prima di approvare la sua uscita, l’allenatore portoghese vorrebbe avere a disposizione almeno qualche giorno per valutarlo.

Lo stesso Tomori, ora, potrebbe nutrire maggiori speranze riguardo alla possibilità di trovare maggiore spazio in rossonero. Malgrado la delusione degli ultimi mesi, caratterizzati da troppe panchine, in ventisettenne nato in Canada si è sempre trovato bene a Milano. Di conseguenza, potrebbe anche scegliere di rinnegare l’accordo già arrangiato con la Juventus.

Intanto, però, da parte di Antonio Cassano è arrivata una provocazione di mercato che ha subito scatenato discordanti reazioni da parte dei tifosi nerazzurri. Tomori, però, non c’entra… Cassano, che non è mai stato un grande estimatore del difensore inglese, stavolta ha parlato di altro.

Nel corso degli anni, Fantantonio ha criticato numerose volte l’ex Chelsea, spesso trascendendo anche dal punto di vista retorico. E di certo l’ex attaccante barese si augura che il Milan riesca a cedere l’inglese in questa sessione di calciomercato. Ciononostante non ha mai parlato di un passaggio di Tomori in nerazzurro… Si è però concentrato su Taremi, e lanciando l’ipotesi di un suo trasferimento a gennaio al Milan.

Taremi subito al Milan, l’idea di Cassano

A Viva el Futbol, Cassano ha infatti parlato di un possibile interesse del nuovo allenatore del Milan Conceicao per Mehdi Taremi. “Sono convinto che Conceicao tenterà di portare Taremi al Milan“, ha detto l’ex Roma, Milan e Inter, “e mi è venuto in mente ora, visto che lo aveva al Porto e ha vinto assieme a lui“.

Non è l’unico che crede a un possibile approccio del Milan per Taremi. Sappiamo che la dirigenza rossonera conosce bene l’iraniano e i suoi procuratori: a fine agosto 2023, sembrava che il Milan fosse a un passo dall’acquisto dell’ex Porto. E con Conceicao in panchina, Moncada e Ibrahimovic potrebbero anche pensare che possa convenire fare almeno un tentativo.

Taremi è l’unica vera nota stonata di questa nuova Inter: l’attaccante persiano non segna, non incide e non rappresenta per Inzaghi un’alternativa di rilievo per sostituire Lautaro o Thuram. Finora l’ex Porto ha segnato un solo goal su rigore con i nerazzurri. Troppo poco…

La provocazione di Cassano scatena i tifosi dell’Inter: “Tomori in nerazzurro“

In risposta alla nostra grafica su Threads, su cui è stata riportata l’uscita di Cassano su Taremi, si sono levati tantissimi commenti. E in molti si sono espressi a favore di un possibile passaggio di Taremi al Milan. Un segnale del fatto che fin qui l’iraniano ha convinto davvero poco con la maglia nerazzurra.

C’è anche chi ha immaginato un possibile scambio, dichiarando la propria preferenza.

“Per Tomori va bene”, scrive Riccardo Francini. “Con Okafor lo scambio domani. Inzaghi lo fa diventare un grande attaccante”, è il commento di TotoCN 69. Davide De Fazio è di diversa opinione: “Intanto il Milan dovrebbe pagare il prezzo del cartellino che, a differenza dell’Inter che lo ha preso a zero…”.

Gianlu84, invece, ci va giù più pensate, augurandosi che Taremi possa andarsene subito via dall’Inter: “Speriamo, un bidone che non segna nemmeno con le mani”. Altri tifosi sono sembrati invece contrari all’uscita dell’ex Porto. Primo, perché credono ancora nel suo valore. E, secondo, perché non vogliono rinforzare una rivale.