Affare ufficiale: si ribalta il mercato dell’Inter

Il club nerazzurro incassa l’annuncio ufficiale diramato dalla società piemontese, che blinda il suo giocatore fino al 2028

Ingolosito dalla presenza, in un elenco di mercato che ogni anno si arricchisce di sempre più campioni, di tanti giocatori di un certo lignaggio che ancora non hanno rinnovato il contratto col loro club, e che sono prossimi a diventare free agent, Beppe Marotta sogna ad occhi aperti un altro colpo gratis che possa cambiare in meglio il volto dell’Inter.

Certo, quando la macchina nerazzurra gira – e nelle ultime settimane lo ha fatto in modo davvero scintillante – appare difficile migliorare in modo sensibile la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma non si può negare che le situazioni contrattuali di profili come Tah (diretto però al Barcellona) e Jonathan David (tanto per citare solo alcuni big con l’accordo in scadenza a giugno 2025) stiano tentando eccome il dirigente nerazzurro. Che potrebbe muoversi, come già in realtà sta facendo, sul suo terreno di caccia preferito.

Stavolta però, vuoi per la grande concorrenza sui suddetti top player, vuoi per la stessa età di alcuni di questi, il fatidico colpo gratis potrebbe non arrivare. Meglio buttarsi a capofitto sul mercato italiano dove, forte anche di ottimi rapporti con praticamente tutti i club, si potrebbe pescare l’affare giusto.

Oltre a non scartare affatto l’idea di riabbracciare in casa giocatori mandati in prestito in provincia ed esplosi in tutto il loro talento nella stagione in corso, l’Inter guarda al bacino dei giovani italiani in ascesa. Gente che nel giro di due anni ha conquistato la maglia della nazionale scalzando anche ‘colleghi’ inizialmente più accreditati.

Ricci rinnova col Torino: guai in vista per Marotta

Perennemente a caccia di centrocampisti che possano portare una ventata di freschezza e talento in un reparto che oggi è tra i migliori d’Europa, ma che un domani (complici le richieste di mercato per Hakan Calhanoglu e l’età di Henrikh Mkhitaryan) potrebbe soffrire in termini di brillantezza, l’abile dirigente meneghino aveva cerchiato in rosso un nome sulla sua agenda di mercato.

Trattasi di Samuele Ricci, il 23enne in forza al Torino protagonista di un’ascesa che gli ha consentito di guadagnarsi un posto fisso nella Nazionale di Luciano Spalletti. Già cercato dal Milan e da altre società estere, il nativo di Pontedera pareva indirizzato, per lo meno come affare da concludere la prossima estate, proprio al club nerazzurro.

Ricci2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ Rinnovo di contratto per Samuele Ricci ✍️🐂 pic.twitter.com/hrVqWRTMu7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 2, 2025

L’annuncio del rinnovo di contratto del centrocampista, annunciato orgogliosamente dal Torino nei primi giorni dell’anno nuovo, cambia inevitabilmente i piani di Marotta. Vero è che la mossa di Cairo potrebbe essere (solo) un pretesto per incassare di più dalla cessione del suo gioiello, ma sta di fatto che l’accordo fino al 2028 firmato dal calciatore e dalla dirigenza del Toro appare un brutto colpo per le velleità dell’Inter.