Dal derby col Milan al Venezia, esami per Thuram: i dettagli

Marcus Thuram, dopo l’infortunio in Supercoppa, si è sottoposto a terapia e oggi ha affrontato gli esami per capire l’entità dello stop

AGGIORNAMENTO 14.50 – Sospiro di sollievo per Thuram: “Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani”.

Domani, appunto, test decisivo per capire se potrà essere o meno a disposizione per il derby di Supercoppa.

Gli esami strumentali che si svolgeranno oggi pomeriggio daranno all’Inter risposte più precise riguardo al problema che ha fermato Thuram l’altra sera, alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Inzaghi aveva già lasciato intuire che la presenza del francese in finale non poteva essere data per scontata… La sensazione, a oggi, è che quasi certamente Thuram starà fermo fino al ritorno in Italia.

Sostituito precauzionalmente al termine del primo tempo della semifinale in terra araba contro la Dea di Gasperini a causa di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro, Thuram è stato subito valutato dallo staff medico. E così, anche in base alle sensazioni del ragazzo, si è deciso per il riposo. Il francese non si è allenato con il resto del gruppo né ieri né stamattina.

Adesso arriveranno gli esami strutturali, che determineranno l’entità esatta dell’infortunio. Gli aggiornamenti indicano però che oltre a non essere disponibile per la finale contro il Milan, in programma lunedì sera, Thuram potrebbe essere in dubbio anche per la partita contro il Venezia del 12 gennaio. L’infortunio non pare grave o particolarmente preoccupante in sé, ma è meglio non rischiare.

Esami per Thuram: potrebbe saltare anche il Venezia?

L’Inter vuole infatti vederci il più chiaro possibile ed evitare di aggravare una situazione che non lascia del tutto tranquilli. Anche se si parla di un lieve infortunio al tendine del ginocchio, durante tutta la giornata di venerdì non sono arrivate risposte del tutto positive, ed ecco perché arriveranno gli esami. A ogni modo, non sembra esserci allarme. Dunque nessuno si aspetta delle brutte sorprese.

Dato che in rosa ci sono altri quattro attaccanti a disposizione, Inzaghi potrà fare a meno del suo uomo più in forma (e che in passato si è dimostrato particolarmente letale contro il Milan). Il punto è che, prima dell’inizio di una fase chiave della stagione, la società preferisce evitare ogni possibile rischio.

Accanto a Lautaro Martinez, dovrebbe giocare Taremi, ma non è escluso che Inzaghi possa anche pensare a una sorpresa, lanciando dal 1′ Joaquin Correa. Per Arnutovic, almeno al momento, non sembrano esserci molte speranze di impiego.

I problemi del Milan

Anche il Milan potrebbe dover rinunciare a un uomo chiave. Come ha spiegato ieri sera Conceicao, in prospettiva dell’incontro tra Inter-Milan, con molta probabilità, i rossoneri dovranno fare a meno di Rafael Leao nella sfida finale.

Di certo il portoghese non è pronto a partire titolare contro i nerazzurri. Resterà verosimilmente in panchina, a disposizione per entrare durante la partita. Queste sono le voci più comuni. E qualcuno sospetta che possa trattarsi anche di pretattica, come già capitato in passato.

Anche per Leao, qualcosa sarà più chiaro a partire da questo pomeriggio: Rafa sarà in campo con lo staff per capire come va l’elongazione al flessore sinistro. Il recupero non è semplice ma, come si suol dire, il derby è il derby…