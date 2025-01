Inter, affare con il Chelsea: si chiude a metà prezzo

L’Inter è interessata a un pezzo pregiato del Chelsea che la stampa britannica presenta come cedibile, pure a prezzo super-scontato

12 presenze complessive finora, di cui solo 5 in Premier (e non tutte da titolare). Ormai il suo status è quello di una riserva. E pensare che fino a un anno fa veniva presentato come uno dei più forti centrali mancini della sua generazione. Il Chelsea lo pagò a gennaio 2023 una quarantina di milioni e ora potrebbe svenderlo alla metà del prezzo. Molti club vorrebbero farsi avanti già a gennaio. Ma non l’Inter.

Ai nerazzurri il profilo piace molto, e potrebbe anche rivelarsi un acquisto conveniente, futuribile e perfetto per il modello di business promosso da Oaktree. Anche a Inzaghi il difensore centrale Benoit Badiashile non dovrebbe dispiacere. Il ventitreenne ha fisico, grande potenza in marcatura ma anche confidenza con la palla.

Sembra insomma perfetto per giocare nel 3-5-2 di Inzaghi come perno della difesa. Come Acerbi, ha capacità di progressione e grande tenacia nei contrasti, è aggressivo in marcatura e assai capace nell’uscire palla al piede.

Al Chelsea, per ora, dicono che il francese non è in vendita. Le fonti ufficiali ripetano che Badiashile gode della fiducia di Maresca. Ma, di fatto, il ragazzo sta vedendo poco il campo. Dunque, la posizione dei Blues potrebbe essere dettata da un calcolo preciso: la dirigenza potrebbe aver già deciso di non cedere il giocatore nel mercato invernale, nonostante l’interesse di diversi club, tra cui l’Olympique Marsiglia e la Juventus.

Sembra anche che lo stesso Badiashile si sia incaponito e che abbia voglia di dimostrare il suo valore a Londra. Maresca, nei prossimi mesi, potrebbe quindi dargli l’opportunità di lottare per conquistarsi un posto da titolare. In generale, però, l’ex Monaco sa che al Chelsea in tanti potrebbero averlo già bocciato (tifosi inclusi) e che cambiare aria potrebbe essere la mossa più giusto per la sua carriera.

La valutazione cala a picco: il difensore del Chelsea parte a metà prezzo

Vedremo cosa succederà a gennaio: il Chelsea resisterà davvero qualora arrivasse un’offerta superiore ai 25 milioni? Maresca si opporrà a una sua uscita in prestito? A giugno, continuando così, il centrale potrebbe finire per essere quotato sotto i 20 milioni, la metà rispetto a quando il Chelsea lo aveva pagato dal Monaco.

L’Inter, come abbiamo spiegato, potrebbe pensarci solo da giugno, anche se l’ingaggio preteso dal ventitreenne potrebbe essere un ostacolo difficile da superare. Ma l’obiettivo potrebbe anche rivelarsi un acquisto top: al Monaco, il ragazzo aveva fatto vedere tante cose. Il problema è che i suoi difetti di base non sono mai stati risolti. Anzi, al Chelsea sembra essere peggiorato. In Francia criticavano le sue disattenzioni e la sua estrema rilassatezza palla al piede. E Maresca, probabilmente, non si fida di lui proprio perché il giovane francese tende a fidarsi troppo di sé stesso.

A oggi il primo obiettivo per la difesa dell’Inter è Hien dell’Atalanta. Che prende di meno di stipendio ma potrebbe costare più di 30 milioni in termini di cartellino. Tutti gli altri nomi che circolano e sono circolati convincono fino a un certo punto. A cominciare da Bijol dell’Udinese e per finire a Valentin Gomez del Velez.