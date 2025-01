Arnautovic ceduto, sostituto immediato: Di Marzio spiazza tutti

Il giornalista conferma le precedenti intenzioni dell’Inter fronte mercato, di mezzo anche il futuro di Arnautovic fra permanenza e addio anticipato

Con l’avvento del nuovo anno ha aperto ufficialmente anche la sessione invernale di mercato, durante la quale diversi club saranno chiamati ad operare per limitare i danni accusati nel corso delle prima metà di stagione e tamponare perdite significative dovute al crescente numero di infortuni.

Anche l’Inter, in un primo momento, era sembrata propensa ad attuare manovre di lieve entità che potessero garantire a Simone Inzaghi maggiore freschezza in difesa e attacco, viste le diverse, delicate situazioni da dover affrontare quotidianamente.

Nei tanti discorsi e nelle tante specificazioni ci era finito anche Marko Arnautovic, in scadenza di contratto coi nerazzurri a giugno e reduce da prestazioni al di sotto delle aspettative. Si sono susseguiti accostamenti con club di MLS e Saudi Pro League, oltre a qualche altra potenziale candidata per la permanenza in Serie A, ma senza che questi trovassero conferme effettive.

Poi la chiusura definitiva è arrivata direttamente dalla società, rappresentata dal presidente Giuseppe Marotta. Il quale pubblicamente ha ammesso che l’Inter non avrebbe ricorso al mercato in queste settimane, né per operazioni in entrata né per quelle in uscita.

Un’ulteriore blindatura legata nello specifico al discorso Arnautovic è giunta giorni fa da parte di Gianluca Di Marzio. Stando alle informazioni riportate dal giornalista di ‘Sky Sport’, persino in caso di cessione del centravanti austriaco la società nerazzurra non sarebbe intenzionata ad intraprendere alcuna trattativa per sostituirlo.

Senza Arnautovic resterebbe Correa, ma l’Inter chiude al mercato

Del resto oltre ad Arnautovic, alle dipendenze di Simone Inzaghi figura anche Joaquin Correa, trattenuto volontariamente per fungere da quinta pedina offensiva alla sua ultima stagione.

Rispetto all’ex Bologna, l’ex Lazio starebbe convincendo maggiormente il tecnico per quel poco visto in campo e la cessione del primo non sarebbe vista come atto irrimediabile. Ma è pur vero che il tecnico non sarebbe affatto felice di doversi privare di un calciatore utile ai propri assetti di gioco in un momento storico ricco di impegni internazionali.

Chiaro è che almeno uno dei due sarà chiamato a permanere quantomeno fino alla fine dei giochi del Mondiale per Club, per non lasciare scoperto il reparto a seguito di una duplice uscita di scena difficile da rimpiazzare in poco tempo. Resterà da capire quale soluzione verrà effettivamente adottata in estate, in vista della programmazione per la nuova stagione.